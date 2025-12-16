Todos con Bellas Artes

La noticia del cese indefinido de las actividades de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia me ha producido un gran dolor. Desde enero de 2009 he disfrutado del privilegio de formar parte del cuerpo de académicos de esta ilustre institución, lo que constituye para mí un motivo de singular orgullo.

No es para menos: la Academia es una institución señera, emblema de la cultura portuense, que viene desarrollando su actividad desde que hace 125 años se fundara, allá en los albores del siglo XX. Desde entonces ilustres nombres han formado parte de ella, mientras que la institución ha rendido continuados servicios a la difusión de las Artes y la Cultura en El Puerto de Santa María.

El motivo de la interrupción de su actividad, justo este año en el que conmemoramos su 125 aniversario, es el estado en que se encuentra el noble edificio que acoge a la Academia. Un edificio que constituye una de las más representativas muestras del patrimonio arquitectónico portuense, tan castigado por la incuria del tiempo y el abandono.

¿No exige ello una enérgica e inmediata reacción de las instituciones y la sociedad de El Puerto de Santa María? ¿No merece la Academia el apoyo unánime de todos cuantos, de una u otra forma, han venido beneficiándose de su existencia? ¿No estará en esta ocasión El Puerto a la altura de su historia y de su señorío?

Una respuesta negativa a estas preguntas diría muy poco de quienes deben velar por el buen nombre de la ciudad y por el fomento de la cultura de su ciudadanía. Apelo, por tanto, en primer lugar, al Ayuntamiento, titular del edificio y responsable legal y moral de su mantenimiento en condiciones óptimas de uso. Pero también a todas las instituciones, empresas, colectivos y personas que puedan aportar su grano de arena al noble objetivo de recuperar, a la mayor urgencia, la normal actividad de la Academia.

No dejemos sola a la Academia en estas difíciles circunstancias. Ella forma parte irrenunciable del rico legado cultural de El Puerto de Santa María.