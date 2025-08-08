El servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de El Puerto propone al Ayuntamiento mejoras para el nuevo pliego

Imagen del encuentro mantenido entre los representantes del servicio de limpieza y el Ayuntamiento.

Representantes del Comité de Empresa del servicio de limpieza de colegios y dependencias muncipales de El Puerto han mantenido una reunión con Jesús Garay, responsable de Medio Ambiente, y Javier Bello, responsable de Contratación, con el fin de abordar mejoras en el servicio y en las condiciones laborales de los trabajadores.

En dicho encuentro, que se mantuvo en dependencias municipales, el Comité trasladó varias propuestas y sugerencias que en principio, segúna aseguraron desde el Ayuntamiento, "serán tenidas en cuenta en la nueva licitación del contrato, actualmente en fase de redacción".

Por su parte el Ayuntamiento "valoró positivamente el clima de diálogo y colaboración mantenido con los representantes sindicales, y se reiteró el compromiso del equipo de Gobierno con la escucha activa y la mejora continua de los servicios públicos".