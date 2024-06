El Ayuntamiento de El Puerto retoma la regularización de 'El Barrero- Hacienda Las Catorce'

D. C.

El equipo de Gobierno de Germán Beardo continúa avanzando en la tramitación de las 12 ARGs que habían hecho los deberes antes de la caída del Plan del 2012; cumpliendo así su compromiso de impulsar su proceso de regularización en El Puerto de Santa María. Así lo ha informado la concejala de Planificación Urbana, Danuxia Enciso.

En el último pleno de El Puerto se aprobó inicialmente el documento de Modificación Puntual de la agrupación de edificaciones irregulares existentes en suelo No Urbanizable denominada `El Barrero- Hacienda Las Catorce´; que se suma a las ya aprobadas inicialmente Cantarranas 5, San Antonio, las Banderas-El Palomar y Bella Bahía, esta última la más avanzada en su tramitación.

La teniente de alcalde de Planificación Urbana destaca que `El Barrero- Hacienda Las Catorce´ es un desarrollo que ocupa una superficie de 99.664 metros cuadrados, con 4.938 m2 de espacios libres, 1.741 m2 de SIPS y un viario de 14.692 m2.

En relación a las viviendas se determina un número máximo de 146 viviendas máximo y 95 plazas de aparcamiento viario, que surge de las parcelaciones ya existentes y de analizar las que pueden ser divisibles, según las ordenanzas.

La edil explica que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, ante la situación creada por la anulación del PGOU 2012, con arreglo al cual se iniciaron varios procesos de regularización de agrupaciones de edificaciones irregulares que han quedado abortados, entre los que se encuentra 'El Barrero-Hacienda Las Catorce', "con el objeto de no congelar el proceso iniciado de solución de la problemática existente, no restar credibilidad al mecanismo urbanístico propuesto y no desincentivar las iniciativas que las promovían, ha optado por modificar el PGOU vigente, mientras se redacta el nuevo Plan Municipal que ordene de modo total el término municipal, ajustado a la nueva ley aprobada recientemente (LISTA)".

Así, gracias a estas modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana del 92 han podido reiniciar su tramitación para volver a la catalogación de suelo urbano no consolidado ordenado con el plan vigente, anticipándose al futuro PGOM en el que se incluirán en su proceso de regularización; atendiendo a las exigencias de la Junta en cuanto a los criterios de integrabilidad en el modelo de ciudad.

A Bella Bahía, El Barrero-Hacienda las Catorce, Cantarranas 5, San Antonio y Las Banderas-El Palomar se le sumará Cantarranas 4, Carretera de Sanlúcar 2, Almendros 2, La Belleza, Hijuela del Tío Prieto, Montes de Oca y La Oropéndola 3.

Todas ellas contaban ya con planeamiento redactado (Planes Especiales de Reforma Interior con sus Documentos Ambientales Estratégicos), algunos de ellos incluso tramitados y aprobados definitivamente, con Juntas de Compensación constituidas en su mayor parte. De ahí que se haya trabajado con la Junta de Andalucía y con ellas mismas para buscar una solución que les permitiera, a través de estas modificaciones, reiniciar estos procesos de regularización.

Estas modificaciones incorporan la ordenación pormenorizada de la unidad, definiendo el viario interior, las dotaciones interiores y exteriores, el aprovechamiento urbanístico con su correspondiente área de reparto y la contribución previsible al refuerzo y extensión de la red existente general de infraestructuras de la ciudad.

Cabe reseñar que la tramitación ha sido individualizada para que ninguna posible afección sectorial contamine al resto. Las doce cuentan con Estudios Ambientales Estratégicos individualizados, atendiendo a sus particulares características, para que de este modo puedan adaptarse a una tramitación propia.

El alcalde Germán Beardo ha agradecido al equipo de Planificación Urbana con la concejala Danuxia Enciso al frente, "el excelente trabajo realizado junto los equipos redactores de las diferentes iniciativas y representantes de la Juntas de Compensación para que estos desarrollos que respondían a los criterios de integrabilidad y que permitían reproducir la ordenación de los PERIS planteados continúen su camino hacia la regularización, con el objetivo de que tanto sus expectativas como los esfuerzos económicos y trabajos realizados hasta la fecha no cayeran en saco roto".

Culminando estos trámites con las consiguientes aprobaciones definitivas, explica la teniente de alcalde de Planificación Urbana, Danuxia Enciso, los expedientes deberán ser objeto de reparcelación y urbanización con sus correspondientes proyectos. Determinarán la posibilidad de legalización individual de las viviendas recogidas en el Plan así como la posibilidad de edificación de las parcelas vacantes con los parámetros que se establezcan en la planificación aprobada. Todo lo cual será incluido en el futuro Plan General de El Puerto.