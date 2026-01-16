El Ayuntamiento de El Puerto precinta parcelaciones ilegales en el Camino de Roma para frenar asentamientos irregulares en suelo protegido

El Ayuntamiento de El Puerto, a través del departamento de Disciplina Urbanística del Área de Urbanismo y en coordinación con la Policía Local, ha procedido al precinto de varias parcelaciones ilegales que se estaban desarrollando en el ámbito del Corredor Verde Occidental, un suelo actualmente clasificado como rústico de especial protección medioambiental.

Estas actuaciones responden a la proliferación de vallados perimetrales y a la venta irregular de parcelas a particulares, así como a la instalación de mobile homes, construcciones prefabricadas y viviendas de madera, todo ello en un entorno especialmente protegido por su valor ambiental y territorial.

Este viernes se ha procedido al precinto de las parcelas afectadas, en algunas de las cuales se habían instalado viviendas de madera, así como otro tipo de construcciones.

El Consistorio ha tenido que actuar con firmeza para frenar esta dinámica ilegal que estaba creciendo de forma continuada, preservando la ordenación del territorio conforme a la normativa vigente y a lo establecido en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Cabe recordar que el pasado 20 de octubre el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente, por mayoría absoluta, el Documento de Modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbanística para la innovación del Corredor Verde Occidental, un expediente que permitirá en el futuro replantear su ordenación. No obstante, mientras dicha modificación no sea definitivamente aprobada, el suelo mantiene su actual clasificación rústica y de especial protección ambiental, por lo que cualquier parcelación o edificación resulta ilegal.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que estas actuaciones responden a la obligación legal de proteger el territorio, evitar la creación de nuevos asentamientos irregulares y garantizar un desarrollo urbanístico ordenado, sostenible y conforme a la normativa.

El Gobierno municipal continuará actuando de manera coordinada entre Urbanismo y Policía Local para impedir nuevas ocupaciones ilegales y avanzar, de forma paralela, en la tramitación del expediente de modificación del PGOU en el Corredor Verde Occidental, con el objetivo de ofrecer soluciones planificadas, legales y respetuosas con el entorno.