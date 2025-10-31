El Ayuntamiento de El Puerto muestra su apoyo a la Comunidad de Regantes de Doña Blanca para mejorar la calidad del agua

El teniente de alcalde de Presidencia, Javier Bello, ha mantenido una reunión con representantes de la Comunidad de Regantes de Doña Blanca en la que se han abordado los problemas relacionados con la calidad del agua que afectan a los agricultores de la zona.

Durante el encuentro, los regantes han trasladado las dificultades que están hallando en su día a día debido a esta situación, así como las posibles soluciones que consideran necesarias para garantizar un suministro de agua en condiciones óptimas para el desarrollo de su actividad agrícola.

Javier Bello ha mostrado el total apoyo del equipo de Gobierno a la Comunidad de Regantes, comprometiéndose a colaborar en todo lo posible para que puedan mejorar su situación y defender los intereses del sector agrícola.

“El campo es una parte fundamental de nuestro municipio y debemos trabajar juntos para que los regantes dispongan de los recursos que necesitan. Desde el Ayuntamiento estaremos a su lado para buscar soluciones eficaces y sostenibles”, ha señalado Bello.