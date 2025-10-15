Aqualia niega que la EDAR de Jerez sea la causante de la mala calidad del agua de riego en Doña Blanca

Tras la reciente reunión mantenida entre la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bajo Guadalete y Ecologistas en Acción, por la mala calidad del agua del Guadalete, achacando ésta al mal funcionamiento de la EDAR de Jerez, gestionada por la empresa concesionaria Aqualia, la citada empresa ha querido aclarar que "la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Guadalete de Jerez tiene una autorización administrativa de la Junta de Andalucía para la devolución al río de las aguas ya tratadas con tratamiento secundario, teniendo este efluente autorizado unos límites para la concentración de determinados parámetros contaminantes. A fecha actual, la instalación cumple de manera rigurosa todos los días con los requisitos de calidad exigidos para ello".

También añaden que "el punto de devolución del agua tratada de la EDAR es accesible a cualquier inspección que quiera realizar cualquier administración fiscalizadora competente. La empresa actúa con total transparencia en este sentido. De hecho, se reciben numerosas inspecciones sin aviso previo de la Consejería de Medio Ambiente o el SEPRONA, de las que no se ha derivado ninguna actuación o expediente contra la gestión de la planta".

Aqualia también aclara que "el agua tratada vertida desde la EDAR Guadalete cumple con la legislación vigente en materia de calidad de agua (el Real Decreto 509 de 1996 y el Decreto Andaluz 109 de 2015), donde se exige analizar múltiples parámetros. En todos ellos, los resultados del agua saliente de la EDAR han sido adecuados a la normativa, estando por debajo de los límites máximos permitidos". Por todo ello, Aqualia niega que la explotación que lleva a cabo de la EDAR de Jerez sea la causante de la posible mala calidad del agua del río Guadalete.

Finalmente, señalan que "las aguas del rio Guadalete están evaluadas en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea Guadalete-Barbate, y el estado de los 3 tramos evaluados desde el embalse de Bornos-Arcos (alguno aguas arriba de la EDAR) es calificado en dicho documento como Peor que Bueno".

También recuerdan que Aqualia ofreció públicamente hace más de un mes a los regantes de la Comunidad de la Margen Derecha del Bajo Guadalete que fueran a visitar la EDAR cuando quisieran para que vieran por sí mismos el funcionamiento de esta instalación y las medidas de control que la empresa realiza para garantizar la calidad del agua de salida. Hasta la fecha no han acudido ni agendado visita alguna.

Aqualia advierte que, en caso de persistir este tipo de aseveraciones de carácter público sin contrastar, se reserva el ejercicio de las acciones legales pertinentes contra aquellos cuya conducta suponga un menoscabo o detrimento a su reputación.