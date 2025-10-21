El Ayuntamiento de El Puerto deberá pagar 54.000 euros a los autobuses urbanos por el alquiler de tres vehículos

Un autobús urbano, circulando esta semana por la avenida de la Bajamar.

El pleno municipal extraordinario celebrado este lunes aprobó, entre otros asuntos, el pago a la empresa que getiona los autobuses urbanos de 54.000 euros por el alquiler de tres vehículos en el año 2023, necesarios para desempeñar el servicio ante la falta de contrato con el Ayuntamiento.

El 8 de noviembre de 2024 el Pleno municipal aprobó la liquidación del ejercicio 2023 del servicio de transporte urbano colectivo, prestado en régimen de continuidad por la UTE Transporte Urbano El Puerto de Santa María, por un importe total de 2.530.156,11 euros.

Contra ese acuerdo la empresa presentó el 18 de diciembre de 2024 un recurso de reposición, en el que solicitaba el reconocimiento adicional de tres conceptos: el alquiler de tres autobuses adscritos al servicio por importe de 54.000 euros; la amortización adicional del inmovilizado; e intereses financieros no reconocidos.

El Ayuntamiento acordó, tras los informes técnicos pertinentes, estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por la UTE, únicamente en lo relativo al alquiler de tres autobuses durante el ejercicio 2023, por un importe total de 54.000 euros, incorporándose este concepto a la liquidación del servicio.

De este modo quedó aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por la cantidad de 54.000 euros, en concepto de indemnización complementaria a la liquidación del ejercicio 2023.

Durante el debate de este asunto en el pleno el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, explicó que el nuevo contrato se qiere sacar a licitación antes de que finalice el año. Por su parte el alcalde, Germán Beardo, recordó que con el nuevo contrato el servicio de autobuses pasará a prestarse mediante otro modelo de gestión, ya no como un contrato de explotación.

Cabe recordar que el contrato anterior caducó en el año 2020.