El Ayuntamiento de El Puerto controla la expansión de las viviendas de uso turístico tras un año de medidas

El Ayuntamiento de El Puerto hace balance, un año después de iniciar el proceso para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT), reafirmando su compromiso con un modelo de ciudad que prioriza la vivienda residencial y el equilibrio con la actividad turística.

Desde que el Pleno municipal aprobara el pasado 7 de marzo de 2025 la suspensión temporal de nuevas autorizaciones de VUT al amparo del Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía, el crecimiento de estas viviendas en la ciudad está controlado y no se están concediendo nuevas licencias.

En el momento de la aprobación de la suspensión, la ciudad contaba con 1.870 VUT autorizadas. Desde entonces, se han registrado unas 70 cancelaciones de inscripción en el Registro Autonómico, entre resoluciones directas de la Consejería competente y de la Delegación Territorial. Actualmente, el número de viviendas inscritas no sólo no se ha mantenido estable sin nuevas altas al margen del régimen transitorio previsto en la norma, sino que ha disminuido hasta 1855, probablemente porque hayan alquilado larga temporada o hayan decidido no alquilar para uso turístico.

El alcalde, Germán Beardo, recuerda que “hace ahora un año iniciamos este proceso con un objetivo claro: garantizar que los portuenses puedan vivir en su ciudad. Hoy podemos afirmar que el crecimiento de las viviendas de uso turístico está limitado y bajo control, con plena seguridad jurídica y dentro del marco que nos permite la normativa autonómica”, e incide en que “esta medida nos ha dotado de herramientas reales para frenar la expansión descontrolada. No estamos en contra del turismo, pero sí apostamos claramente por reforzar el uso residencial del parque de viviendas y garantizar un desarrollo ordenado y sostenible”.

Cibervigilancia y refuerzo contra la clandestinidad

En paralelo a la suspensión de nuevas licencias, el Ayuntamiento ha reforzado la lucha contra la oferta ilegal y las malas praxis en el sector mediante la firma de un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, con el objetivo de intensificar el control de viviendas no inscritas o que presenten irregularidades.

Leonor Caballero es la edil responsable de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Pública.

Fruto de este acuerdo, se ha constituido una comisión de seguimiento integrada por la Consejería competente —a través de la Delegación Territorial— y el Ayuntamiento, con la participación de las áreas de Turismo y Urbanismo. Esta comisión se reúne periódicamente para analizar la situación, compartir información y coordinar actuaciones, mejorando la integración y automatización de los sistemas de datos y permitiendo actuar con mayor agilidad y eficacia ante posibles incumplimientos.

Dentro de este marco además se ha incorporado el apoyo del Grupo Titán, unidad especializada de la Policía Adscrita en Andalucía creada en octubre de 2025 para combatir el fraude y la competencia desleal en viviendas de uso turístico. Esta unidad desarrolla labores de cibervigilancia en plataformas digitales para detectar alojamientos no registrados o que incumplan la normativa vigente, intensificando el ciber patrullaje para localizar posibles viviendas publicadas en plataformas sin licencia o con irregularidades.

La teniente alcalde de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Pública, Leonor Caballero, ha añadido que “estas actuaciones se enmarcan en el trabajo conjunto entre las consejerías competentes y los ayuntamientos, que somos quienes definimos nuestro modelo de ciudad a través del planeamiento. Las viviendas turísticas deben ajustarse a la compatibilidad urbanística que establezca El Puerto y responder a un modelo equilibrado entre residentes y visitantes”.

Un modelo de ciudad que apuesta por la vivienda residencial

El Gobierno municipal recuerda que la suspensión temporal de nuevas VUT, con una duración máxima de tres años, se mantendrá mientras se redacta el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que articulará la compatibilidad del uso turístico con el uso residencial del suelo.

El nuevo PGOM establecerá medidas que permitan modular, por zonas o tipologías de edificaciones, la aplicación de la suspensión en función de criterios de necesidad y proporcionalidad, reforzando así la planificación estratégica del municipio. El objetivo municipal es potenciar la vivienda de uso residencial, garantizando al mismo tiempo una oferta turística ordenada y ajustada a la normativa.