El Ayuntamiento de El Puerto cede cuatro locales municipales a asociaciones sociales y culturales

El alcalde, Germán Beardo, acompañado por la teniente de alcalde de Patrimonio del Ayuntamiento, Marta Rodríguez, ha hecho entrega este lunes de cuatro locales municipales a distintas asociaciones y colectivos de la ciudad, que los habían solicitado para poder desarrollar y ampliar su labor social, cultural y asistencial.

Esta cesión fue aprobada el pasado jueves en la Comisión de Cesión y Uso de Locales Sociales, donde se dio luz verde a la asignación de varios espacios municipales a entidades cuya actividad supone un importante valor añadido para la ciudad y para la atención a colectivos.

En concreto, tres asociaciones se instalarán en la nave municipal situada en la calle Pantano en el Polígono de Las Salinas, donde se ha llevado a cabo una redistribución del espacio que hasta ahora ocupaba ADRA, con el objetivo de dar cabida a más colectivos. De este modo, el inmueble será compartido por la Asociación de la Cantera de Carnaval de El Puerto de Santa María, que atiende a más de 150 niños y niñas y que, bajo la tutela de Azahara Zayn Alburquerque Muro, profesora del CEIP Doña Blanca, y de Fran González, viene desarrollando una labor encomiable que está impulsando y garantizando el relevo generacional del Carnaval portuense; la Sede Humanitaria Portuense del Cáncer, que presta atención en la actualidad a 190 pacientes a través de terapias como fisioterapia, apoyo psicológico tanto a personas enfermas como a sus familiares, así como otras actividades de acompañamiento y atención integral; y ADRA (Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales), entidad que centra su actividad principal en el reparto de alimentos y en la prestación de ayuda básica a personas y familias en situación de especial vulnerabilidad.

Germán Beardo explica que "este inmueble se convierte así en un espacio vivo, abierto y útil, donde la cultura, la solidaridad y la atención social caminan juntas al servicio de los portuenses, demostrando que cuando las administraciones y las asociaciones caminan de la mano, los proyectos se convierten en realidades que mejoran vidas".

Por otro lado, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA Puerto) ocupará el edificio de la Escuela Infantil El Vaporcito, en la calle Durango 46, un espacio que desde que cerró el colegio había permanecido abandonado, provocando muchas quejas por parte de los vecinos.

Este nuevo espacio facilitará el desarrollo de las múltiples actividades, atenciones y terapias, tanto asistenciales como preventivas, que la asociación ofrece a personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias.

Tal y como establece la Ordenanza municipal, todas las asociaciones beneficiarias asumen los gastos de suministro y mantenimiento de los edificios. Las cesiones se conceden por un periodo inicial de tres años, prorrogable siempre que se mantengan las condiciones y se cumplan los requisitos establecidos.

En la misma comisión se aprobaron diversas prórrogas de cesión de locales a otras asociaciones, así como la incorporación al catálogo municipal de nuevos espacios que hasta ahora no se encontraban inscritos, ampliando así las posibilidades de uso social del patrimonio municipal.

Germán Beardo subraya que “estas cesiones reflejan el compromiso del Ayuntamiento con el tejido asociativo portuense, que desempeña una labor imprescindible en el ámbito social, cultural y asistencial, al tiempo que permiten recuperar y dar vida a espacios municipales para el servicio de la ciudadanía”.