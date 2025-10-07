El Ayuntamiento presenta un portal web de participación ciudadana de cara al nuevo PGOU

El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a asistir a la presentación de la nueva plataforma web que centralizará toda la información sobre el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), un instrumento clave para el futuro desarrollo del municipio.

El acto, que se celebrará el martes 14 de octubre a las 18:00 horas en el salón de actos de San Luis Gonzaga, contará con la participación del alcalde de El Puerto, Germán Beardo, acompañado por la teniente de alcalde de Ordenación y Planificación Urbana, Danuxia Enciso y el equipo redactor del Plan, que ofrecerá una explicación detallada del proceso de revisión, así como de las distintas formas de participación e interacción ciudadana que se habilitarán en las próximas fases.

El objetivo de esta herramienta digital es facilitar un canal transparente, accesible y actualizado que permita a los vecinos de El Puerto seguir de cerca la evolución del Plan y aportar sus propuestas y sugerencias. Puede asistir toda persona o entidad interesada en el futuro urbanístico de la ciudad.

El Ayuntamiento subraya la importancia de las aportaciones ciudadanas para alcanzar soluciones compartidas y consensuadas, que doten a El Puerto de Santa María de un modelo urbano estable, sostenible y adaptado a los retos sociales, económicos y ambientales actuales.

Aunque la nueva Ley Andaluza del Suelo divide los antiguos PGOUs en dos documentos diferenciados, el equipo de Gobierno de Germán Beardo ha decidido abordar la elaboración del planeamiento de manera conjunta, garantizando así una visión integral de la ciudad. Ya ha sido tramitado el Avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), un paso esencial que ordena el proceso y abre la puerta a la participación pública.