El Ayuntamiento portuense refuerza la limpieza de los centros educativos

El concejal de Educación, Enrique Iglesias, ha informado de la contratación de un refuerzo en el servicio de limpieza de los centros educativos de la ciudad, con el objetivo de dar respuesta al incremento de necesidades de los colegios, derivado en la mayor parte de los casos de las obras que se están ejecutando actualmente.

Este refuerzo consiste en una media jornada adicional sobre el total de horas ya programadas en el servicio, lo que permitirá mejorar la atención y el mantenimiento de los centros, garantizando unas condiciones óptimas de limpieza, higiene y salubridad para el alumnado, el profesorado y el personal no docente.

El nuevo recurso se empleará de forma itinerante, de manera que pueda acudir a todos aquellos centros que lo requieran, priorizando los que, debido a las actuaciones de mejora y reforma en marcha, generan una mayor carga de trabajo en limpieza.

Enrique Iglesias ha subrayado que esta medida responde al compromiso municipal de acompañar las inversiones en infraestructuras educativas con servicios adecuados, adaptándose a las circunstancias reales de cada centro y actuando con agilidad ante las necesidades sobrevenidas.

“El Ayuntamiento sigue trabajando para que las obras de mejora en los colegios se desarrollen sin que ello suponga una merma en la calidad de los servicios diarios, especialmente en algo tan esencial como la limpieza”, ha señalado el edil.