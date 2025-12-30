El Ayuntamiento celebrará una gran fiesta y cotillón de Fin de Año en la Plaza Isaac Peral

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento b El Puerto prepara una gran fiesta de Fin de Año que se celebrará mañana miércoles 31 de diciembre en la Plaza Isaac Peral. La celebración comenzará a las 23:00 horas y se prolongará hasta las 2:00 horas de la madrugada, con entrada libre, y contará con una amplia programación pensada para animar la noche y crear un ambiente festivo y seguro. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de dos DJ animadores durante toda la noche, la presencia de un speaker, un photocall, una pantalla LED de 4x3 metros con retransmisión en directo, así como pelotas gigantes para realizar juegos participativos con el público. Además, se repartirán 1.000 bolsas de cotillón y 1.000 tubos LED de espuma, que contribuirán a llenar de color y diversión la plaza.

El concejal de Juventud, José Ignacio González, ha destacado que “con esta fiesta queremos ofrecer a los jóvenes de El Puerto un espacio de encuentro y celebración en el corazón de la ciudad, fomentando un ocio responsable y compartido”. Asimismo, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por iniciativas que dinamicen la ciudad y permitan vivir momentos especiales en fechas tan señaladas como la despedida del año”.