Los autobuses urbanos prestan servicio a los locales de Puerto Sherry

El problema del acceso y salida de Puerto Sherry en verano, especialmente durante los fines de semana, parece que tiene solución. Al menos es muy probable que ya se forme menos jaleo a la puerta de los locales de moda en El Puerto, especialmente justo en la hora de cierre, cuando el transporte público y el servicio de taxis son insuficientes para recoger a la avalancha de clientes que al final de la fiesta desea abandonar la zona. No obstante el remedio a este problema (convertido ya en un clásico del verano) ha dejado a más de uno perplejo ya que la clave de dicha resolución ha sido la flota de autobuses urbanos portuenses, quienes ahora serán los encargados de recoger a dicha marabunta.

Este servicio, del cual la mayoría de los portuenses -al menos los que no suelen frecuentar estos sitios- han tenido conocimiento a través de redes sociales, no supondría una nueva línea urbana; sino todo lo contrario: se trata de un servicio, pagado por los propios dueños de los locales, quienes han puesto a disposición de los clientes esta facilidad. En concreto estos autobuses, que serán gratuitos, estarán en activo los viernes y sábados, entre las 21:00 y las 3:00 horas, conectando directamente Puerto Sherry con la Plaza de Toros, sin realizar ninguna parada intermedia.

Cuando menos, la noticia ha sido un jarro de agua fría, especialmente para la oposición, quien desde hace mucho tiempo había pedido al Ayuntamiento establecer una línea similar que conectara el centro y Puerto Sherry, pero que fuera "un servicio para todos los portuenses".

“Actualmente son los propietarios de los chiringuitos los que están costeando esas líneas para evitar problemas de movilidad en la zona, cubriendo las carencias del gobierno local que no ha sido capaz aún de sacar el nuevo pliego”, aseguran desde el PSOE, quienes apuntan directamente a la falta de un contrato de autobuses en vigor como una de las posibles causas de esta situación. "El Gobierno, con una amplia mayoría absoluta y 15 cargos de confianza, debe sacar el contrato ya y garantizar un buen servicio de autobuses, con vehículos en condiciones y que dé respuesta a las demandas y necesidades actuales, como las de las zonas de ocio”, aseguran los socialistas tajantemente.

En esta misma línea se mantiene José Luis Bueno, de Izquierda Unida (IU). "Es una situación indignante", declara el concejal. "Los portuenses no dejan de trasladar sus quejas por el pésimo estado del servicio de autobuses, que lleva cinco años en precario por la incapacidad de sacar un nuevo contrato. Esas quejas caen en saco roto; sin embargo, sí que se actúa para prestar servicio a los chiringuitos y establecimientos que como sabemos, gracias a la denuncia de Ecologistas en Acción, están funcionando con licencia de quiosco-bar. Es una muestra más de ese capitalismo de amiguetes que se ha instalado el alcaldía de El Puerto: el Beardismo".

Por su parte VOX también se mantiene rotundo al afirmar que Beardo "ha vuelto a actuar de espaldas a los vecinos, instaurando un servicio sin transparencia, sin control de intervención, y claramente orientado a atender compromisos de dudoso interés general", puntualizan. "Nuestro grupo municipal ya propuso la puesta en marcha de una línea similar durante el verano, que garantizara la movilidad y la seguridad, y no un transporte enfocado casi exclusivamente a facilitar el acceso de jóvenes a zonas de botellón ilegal", añaden. "Beardo ha vuelto a usar la puerta de atrás para imponer decisiones sin justificación técnica, cargando el coste sobre los bolsillos de los vecinos mientras él elude cualquier fiscalización".

A este pensamiento también se suma Unión Portuense. "Aquí el problema no es que los negocios paguen por un servicio. Aquí el verdadero problema es que la empresa esté cometiendo una posible irregularidad", asegura Javier Botella, portavoz del grupo, quien desde siempre ha insistado especialmente en la activación de esta línea. "Lo que no sabemos, y por eso estamos investigando, es si esa irregularidad es con la conivencia o desconocimiento por parte del Ayuntamiento. Si esto fuera así, esperamos que actúe tajantemente. Si no es así, veremos a ver qué pasa".

Y es que saber el motivo por el cuál estos locales de ocio han contratado los autobuses urbanos en vez de recurrir a una empresa privada es otro de los motivos que levanta ampollas entre la oposición. Al cierre de esta información tanto el Ayuntamiento como los locales de ocio con los que Diario de Cádiz se ha puesto en contacto no se han manifestado sobre el asunto.