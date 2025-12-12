El Aula Menesteo de El Puerto inaugura su cita navideña con una conferencia sobre el mundo simbólico y religioso en la Prehistoria

Con motivo de las celebraciones navideñas, el Aula de Historia Menesteo, que habitualmente interrumpe su actividad pública en el mes de diciembre, impulsa este año la organización de una Conferencia y Tertulia de Navidad de carácter extraordinario. La iniciativa nace con la voluntad de consolidarse, en futuras ediciones, como una actividad cultural estable dentro de la programación navideña de El Puerto de Santa María, reforzando el espíritu de reunión y encuentro propio de estas fechas.

Esta primera convocatoria, que se celebrará el jueves 18 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Ermita de Santa Clara, llevará por título 'De chamanes a sacerdotisas. Cambios simbólicos y religiosos durante la Prehistoria en la Península Ibérica'. La propuesta articula un recorrido divulgativo que combina diferentes líneas de investigación arqueológica: análisis del registro material, revisión crítica de dataciones radiocarbónicas, avances en estudios paleogenéticos y la interpretación de manifestaciones simbólicas como el arte rupestre o la decoración cerámica. El objetivo es ofrecer una visión accesible y actualizada sobre la transformación de las expresiones espirituales que tuvo lugar hace unos 6.000 años en la Península Ibérica, un proceso de notable ruptura con las creencias de etapas anteriores.

La conferencia será impartida por el arqueólogo e historiador Francisco J. Giles Guzmán, miembro del Aula Menesteo y profesional con más de veinticinco años de trayectoria. Giles Guzmán ha desempeñado roles destacados como codirector asociado del Gibraltar Caves Complex, Project Leader en diversas excavaciones arqueológicas y Senior Scientist del Gibraltar National Museum. Su actividad investigadora está vinculada a proyectos desarrollados en el sur peninsular y se refleja en numerosas publicaciones en revistas científicas de primer nivel, como Nature, Science, Quaternary Science Reviews, PLOS ONE, Quaternary International o Scientific Reports. Actualmente colabora con el equipo Phoenix Mediterranea de la Universidad de Cádiz en el estudio del yacimiento de Doña Blanca.

Asimismo, es miembro de la Asociación Española para el Estudio del Cuaternario (AEQUA), del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y del propio Aula de Historia Menesteo. En el ámbito profesional y privado, su experiencia incluye la dirección y coordinación de proyectos de excavación, museografía, conservación y puesta en valor de bienes patrimoniales.