El Aula de Historia Menesteo de El Puerto cierra el año 2025 con una nueva conferencia

El Aula de Historia Menesteo puso el broche final a su ciclo de conferencias de 2025 con la intervención del arqueólogo Francisco J. Giles Guzmán. La cita abordó los profundos cambios en las prácticas y creencias que se produjeron en la Península Ibérica con la llegada del Neolítico, hace más de seis mil años.

El acto fue presentado por José Manuel Lojo Galán, vicepresidente del Aula, quien dio paso a una conferencia centrada en el análisis de las representaciones simbólicas en la Prehistoria. A lo largo de su intervención, Giles expuso distintas propuestas de interpretación de este registro arqueológico y analizó las transformaciones que se observan durante este período, prestando especial atención a cuestiones como la cronología y los procesos de cambio tecnológico y cultural.

La sesión concluyó con un animado turno de preguntas y un posterior intercambio de opiniones entre los asistentes, que se prolongó en un ambiente distendido durante el aperitivo ofrecido por el Aula de Historia Menesteo.

El ciclo de tertulias se reanudará el 23 de enero de 2026 con la participación de Juan Manuel Jiménez Arenas, director del proyecto OrceplusSZ y profesor de la Universidad de Granada. La sesión estará dedicada a las primeras ocupaciones humanas de Europa, a partir del registro arqueológico de los espectaculares yacimientos de la cuenca de Guadix-Baza.