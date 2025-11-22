El Ateneo del Vino de El Puerto recuerda a uno de sus socios fundadores, Jesús Almendros, con un documental

El Ateneo del Vino celebró en la tarde-noche del viernes la 28 edición de sus Jornadas del Vino Fino, con un lleno absoluto y centradas en esta ocasión en la gastronomía y la crianza biológica.

El acto comenzó con un homenaje a uno de los socios fundadores de la entidad, Jesús Almendros Fernández, fallecido a finales del pasado mes de julio. El presidente del Ateneo, Javier Thuiller, recordó la figura de Jesús Almendros y lo definió como “una persona extraordinaria”, teniendo también unas cariñosas palabras para su viuda, Blanca Edeso.

Durante el homenaje se proyectó el documental ‘Vendimia en Viña Las Puentes’, rodado por Jesús Almendros en 1989, un material inédito y muy interesante sobre cómo se vendimiaba en el Marco de Jerez hace tres décadas. El documental contó con las explicaciones del enólogo y profesor Agustín Saucedo Morales.

Las Jornadas continuaron con una ponencia de José Ferrer Morató, Embajador para la Gastronomía del Consejo Regulador del Vino, quien habló sobre gastronomía y crianza biológica, coincidiendo con la reciente designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026.

Los asistentes, entre los que había estudiantes de los ciclos formativos de Vitivincultura y Hostelería, pudieron participar después en una cata de vinos del Marco de Jerez.