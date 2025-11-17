Homenaje del Ateneo del Vino de El Puerto a uno de sus fundadores, Jesús Almendros

El próximo viernes 21 de noviembre se celebrarán las Jornadas del Vino Fino, que alcanzan ya su edición número 28. En esta ocasión la junta directiva ha optado por no entregar el título de socio de honor, como venía siendo habitual, y ha decidido rendir un homenaje póstumo a quien fuera uno de sus socios fundadores, Jesús Almendros Fernández, fallecido el pasado 31 de julio.

Jesús Almendros desempeñó además el papel de coordinador de la entidad prácticamente desde su creación hasta hace tan solo unos años, siendo un integrante muy activo de la vida social y cultural de la entidad junto a su esposa, Blanca Edeso.

En la jornada del viernes se proyectará además un documental de 1989 rodado por Jesús Almendros, muy aficionado al cine y director de varios cortometrajes, que narra un día de vendimia en la viña Las Puertas de Jerez. La proyección estará acompañada de las explicaciones del profesor Agustín Saucedo, también socio del Ateneo del Vino y antiguo compañero del homenajeado en la junta directiva.

Por otro lado, el Ateneo comienza este año un nuevo ciclo denominado ‘La gastronomía y la crianza biológica’. Recientemente la vecina ciudad de Jerez ha sido nombrada Capital Española de la Gastronómia 2026, y la entidad quiere ser la primera en celebrar tan importante y merecido reconocimiento.

El encargado de ofrecer una conferencia-coloquio sobre este tema será José Ferrer Morató, embajador para la gastronomía del Consejo regulador del Jerez-Xérès-Sherry.

Tras la conferencia habrá una muestra de vinos de las bodegas del Marco de Jerez. La asistencia a estas actividades es libre y gratuita, pero para participar en la cata será necesario adquirir una copa conmemorativa.

Cómo colofón a las actividades de este año, ya el viernes 28 de noviembre se podrá disfrutar, también en la Bodega Alameda, en la calle Los Moros, de una cena maridada con vinos de crianza biológica, donde los asistentes podrán aprender y conocer los mejores maridajes y elaboraciones de los Finos y Manzanillas de la tierra.