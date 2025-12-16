El Ateneo del Vino de El Puerto celebra el nacimiento del mosto

El Ateneo del Vino se reunió el pasado domingo en las instalaciones de la bodega 'Albariza de la Torre', en la Finca La Torre (1711) entre El Puerto y Jerez ―Pago Balbaína― para celebrar el nacimiento del mosto con una comida de viña y la fundación de la asociación el 15 de diciembre de 2002. Posteriormente, celebraron una zambomba animada por el grupo flamenco Callearte.