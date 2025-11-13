La Asociación Cultural Amigos de El Chumi lleva el flamenco a las aulas por el Día Internacional del Flamenco en El Puerto

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Flamenco, la Asociación Cultural Amigos de El Chumi organiza el próximo viernes una actividad educativa muy especial en la que el arte jondo será protagonista en tres centros escolares de la ciudad.

La jornada contará con la participación de cuatro jóvenes artistas del Aula Flamenca de Paymogo (Huelva) —Cristina Sierra, Ana Sierra, Carmen Moreno y Yolanda Moreno— que estarán acompañadas por su profesor Manuel Sierra.

Durante la mañana, se realizarán actuaciones y demostraciones didácticas en los siguientes centros educativos: La Florida, Las Nieves y el Sagrado Corazón.

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Aula Flamenca de Paymogo (Huelva), tiene como objetivo acercar el flamenco a los más jóvenes, fomentando el conocimiento y la valoración de una de las expresiones culturales más representativas de Andalucía.

El flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es símbolo de identidad, sentimiento y tradición. Con esta visita, la Asociación Cultural Amigos de El Chumi reafirma su compromiso con la difusión y conservación del arte flamenco, sembrando en las nuevas generaciones el amor por este patrimonio vivo.