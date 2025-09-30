Arranca en El Puerto la siguiente fase de las obras de remodelación y rehabilitación del Estadio José del Cuvillo

El alcalde, Germán Beardo, acompañado del concejal de Deportes, José Ignacio González, ha visitado el estadio José del Cuvillo junto al presidente del Racing Club Portuense, Jesús Rodríguez, para supervisar los trabajos de iluminación que marcan el inicio de la segunda fase de rehabilitación del estadio.

Esta nueva actuación contempla la instalación de una luminaria de categoría 2, homologada para competiciones nacionales, lo que permitirá que el Racing vuelva a disputar partidos en horario de tarde y de noche. La nueva iluminación de alta potencia contará con 20 focos de 1.200 W, distribuidos en cuatro torretas con cinco focos cada una.

Beardo ha subrayado que “era una reivindicación histórica del club, imprescindible para ampliar horarios y dar más vida al estadio, no solo al primer equipo que compite en División de Honor, sino también a las categorías inferiores, al contar con más horas de uso del campo. Vamos a seguir mejorando el estadio paso a paso, con la mirada puesta en su transformación definitiva”. Además, en breve -gracias al trabajo en equipo- se renovarán los cuartos de baño, se acometerá el arreglo interior de la tribuna, se mejorará la parte delantera de los banquillos y se instalará un nuevo marcador.

El regidor portuense ha recordado que el proyecto global de remodelación del José del Cuvillo se completará entre 2026 y 2028, con el cerramiento completo de la cubierta de la tribuna y la construcción de nuevos graderíos en preferencia, fondo sur y fondo norte, para competir con calidad en cualquier categoría; bien sea en División de Honor o si ascendiera a tercera o segunda RFEF del fútbol nacional.

“El compromiso de este Gobierno es ir dando pasos firmes para recuperar el José del Cuvillo como una instalación moderna, cómoda y preparada para el futuro del Racing y de todo el deporte portuense, con capacidad para unos 7.000 espectadores. Juntos vamos a llevar al club a donde debe estar”, abundó Beardo.

El alcalde ha añadido que “el Racing es historia viva de El Puerto, y el Cuvillo, su casa. Por eso vamos a seguir invirtiendo y trabajando para que cada temporada la afición pueda disfrutar de un estadio a la altura de su pasión. El Puerto se merece un club y un estadio grandes, que nos hagan sentir orgullosos dentro y fuera de la ciudad”.

Beardo también ha incidido en que “esta remodelación no solo beneficia al Racing, sino que será un espacio de referencia para el deporte local y para los eventos que se puedan acoger en esta instalación emblemática. Estamos apostando por el deporte como motor social y económico, y el Cuvillo es pieza clave en esa estrategia”.

La primera fase de las obras, ya finalizada, incluyó la demolición de la cubierta de la tribuna principal, la impermeabilización de la grada, la instalación de nuevas barandillas y la renovación de los banquillos.

El Racing Club Portuense, que actualmente milita en División de Honor, celebrará en 2028 el centenario de su fundación, un aniversario para el que el Estadio José del Cuvillo estará a la altura de la historia del club, de la afición y de la ciudad.