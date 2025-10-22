El arquitecto portuense Ramón Pico se alza con el Premio Andalucía de Urbanismo

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado a conocer los ganadores de la sexta edición de los Premios Andalucía de Urbanismo, que reconocen el trabajo desarrollado por administraciones, entidades y profesionales para "mejorar la calidad de vida de las ciudades" y que en este año ha adaptado sus bases a los principios de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

Entre las actuaciones ejecutadas, el jurado ha premiado un trabajo del arquitecto portuense Ramón Pico Valimaña, el itinerario paisajístico del estuario norte del río Odiel, en Huelva, una infraestructura territorial de 30 kilómetros de longitud que conecta Huelva, Aljaraque y Gibraleón; y que acerca a la población a los valores ambientales y culturales de las Marismas del Odiel. Igualmente reconoce la obra ejecutada en los Jardines Mediterráneos de la Hoya, en el borde del centro histórico de Almería, en la que destaca el trabajo de regeneración ambiental y paisajística del entorno patrimonial que ha permitido incorporar a la ciudad un nuevo espacio público. En esta misma categoría se han concedido igualmente dos menciones especiales: a la regeneración de espacios urbanos en el conjunto histórico de Olvera, en la provincia de Cádiz; y a la renaturalización del paseo del río Genil a su paso por Loja, en la provincia de Granada.

Esta misma actuación ya les valió al arquitecto portuense y a su compañero de equipo, Francisco Javier López Rivera, ser finalistas para la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, una prestigiosa cita internacional a la que se han presentado más de 500 propuestas de países como España, Portugal, Brasil, Argentina, México, Perú, Venezuela o Colombia, entre otros.

El equipo de Ramón Pico es el responsable de numerosas obras de reforma y mejora urbana en El Puerto, los más recientes el paseo fluvial junto al río Guadalete o la reforma del antiguo hospital San Juan de Dios.