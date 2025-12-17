El arqueólogo Francisco Giles Pacheco y la destilería artesanal Cacao Pico reciben los Diplomas de Patrimonio Histórico Local en El Puerto

La Concejalía de Patrimonio Histórico ha entregado los Diplomas de Patrimonio Histórico Local 2025, que han recaído en el arqueólogo Francisco Giles Pacheco y la destilería artesanal Cacao Pico. El acto ha tenido lugar en las instalaciones de la destilería, en Cielo, 22, y ha contado, entre otras presencias, con las de los ediles de Patrimonio Histórico, Enrique Iglesias; la edil de Patrimonio, Marta Rodríguez; el presidente de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, Luis Garrido; y el presidente de la Asociación Cultural Amigos de los Patios, José Ignacio Delgado Poullet, junto a técnicos de Patrimonio Histórico y otros invitados.

Iglesias ha señalado que este acto tiene un valor especial “no solo por las menciones que se conceden, sino por lo que representan: una forma concreta de entender el patrimonio y de ejercer una responsabilidad pública hacia su protección y preservación”. El edil remarcó que Giles “es una figura clave en la historia cultural de nuestra ciudad” mientras que Cacao Pico “ha logrado convertir una actividad productiva en un auténtico legado cultural”.

El diploma a Francisco Giles Pacheco se ha entregado a quien fuera primer director y fundador del Museo Municipal de El Puerto, reconociendo así su sobresaliente trayectoria y excelencia profesional y el hecho de que constituya una figura de referencia en el ámbito de la arqueología nacional e internacional. Nacido en Toledo en 1943, Giles, licenciado con grado en la 1ª promoción de Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, adquirió por oposición en 1981 la plaza de director-conservador, inaugurando el Museo Arqueológico Municipal. Enrique Iglesias describió una trayectoria que contempla la participación de Giles en unos 50 congresos nacionales e internacionales, así como su autoría o coautoría de varios libros, capítulos de libros y más de 150 artículos en revistas, algunas de las cuales gozan de prestigio en todo el mundo.

Francisco Giles, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz, agradeció la distinción en unas emotivas palabras en las que apuntó que siempre han trabajado en El Puerto en equipo y deseando los mayores éxitos a las obras que se vienen efectuando en el Hospitalito.

Por su parte Destilería Cacao Pico, relevante empresa familiar fundada en 1824, constituye, indicó el teniente de alcalde Enrique Iglesias, un referente en la preservación de técnicas artesanales y tradicionales en la elaboración natural de uno de sus licores más emblemáticos y conocidos, el Cacao Pico, del que produce 12.000 botellas anuales. Propiedad de miembros de la familia Merello, siendo CEO Pablo Merello Díez, elabora una bebida clásica en El Puerto, muy asociada a la ciudad, y cuya distribución, en la que se erige destacadamente la provincia gaditana, incluye el territorio nacional y Bélgica, Italia, Estados Unidos o Alemania. Además, la experiencia y el buen hacer le han permitido elaborar otros muchos “espirituosos premium” para grandes empresas.

Pablo Merello mostró su gratitud por el premio en una intervención en la que explicó que la materia prima con la que trabajan, el cacao en grano, llega de Ecuador y Venezuela y que el proceso portuense incluye el tueste a leña, la molida, el macerado con alcohol y la posterior destilación en alambiques de cobre, de doscientos años de vida, y al baño María. Merello indicó que la distinción se concedía a todas las personas que han formado parte de la empresa en sus 201 años de vida y reivindicó el valor patrimonial de la ciudad y su significación histórica.

La ciudad, que celebra el 4 de diciembre el Día Local del Patrimonio Histórico, conmemora con la concesión de estos Diplomas el aniversario de aquel 4 de diciembre de 1980, cuando El Puerto de Santa María fue declarado Conjunto Histórico Artístico, concediendo estas distinciones a personas, entidades y establecimientos que han destacado por el respeto, mantenimiento y difusión del patrimonio histórico portuense en cualquiera de sus manifestaciones.