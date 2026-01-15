Aprobada la propuesta a pleno de Unión Portuense para reforzar la prevención frente al consumo de drogas duras

El grupo municipal Unión Portuense aprobó una moción en el pleno de enero en la que proponía reforzar las políticas municipales de prevención, coordinación institucional y presión sobre el tráfico de drogas ante la creciente preocupación social por el aumento del consumo de drogas duras, especialmente heroína, y su impacto en la convivencia y la seguridad ciudadana.

Desde Unión Portuense se subraya que, aunque el tratamiento especializado de las drogodependencias corresponde a otras administraciones, el Ayuntamiento sí tiene competencias claras en prevención comunitaria, educación, deporte base, seguridad ciudadana y coordinación interadministrativa, y debe ejercerlas de forma más activa.

La moción plantea la adhesión de El Puerto al programa autonómico 'Ciudades ante las drogas', impulsado por la Junta de Andalucía, como marco estructurado para desarrollar planes locales de prevención, campañas continuadas y trabajo comunitario con jóvenes y colectivos de riesgo. Mientras tanto, se propone la creación de una mesa local de coordinación en materia de drogodependencias, con participación de servicios sociales, fuerzas de seguridad, comunidad educativa, deporte y asociaciones especializadas.

Asimismo, la moción defendía potenciar las actividades preventivas ya existentes dentro de la oferta educativa municipal y trasladar este enfoque al deporte base, en coordinación con clubes, monitores y familias, así como reforzar la vigilancia sobre los puntos de venta de drogas y los recursos del Centro Municipal de Drogodependencias con el apoyo de Diputación y Junta.

Según ha señalado Francisco Belaustegui, concejal de Unión Portuense, “no se trata de alarmar ni de criminalizar, sino de anticiparse: cuando asociaciones y profesionales coinciden en que la heroína vuelve a circular a bajo coste y con jóvenes como objetivo, la administración local no puede limitarse a actuaciones aisladas”.

Belaustegui ha añadido que “decir que ya se hacen cosas no es suficiente si no existe una estrategia clara y coordinada; la prevención temprana y el trabajo comunitario cuestan menos que la exclusión y el deterioro social que llegan cuando se actúa tarde”.