Un aniversario en familia

Esta ha semana ha tenido lugar, en las instalaciones del hotel Los Cántaros, un encuentro organizado por el Centro Comercial Abierto (CCA) para debatir sobre el pasado, presente y futuro del comercio local. Al encuentro, con formato de mesa redonda, asistieron muchos de los socios de la entidad, además de los cuatro presidentes que ha tenido el colectivo en estos diez años. Así, estuvieron presentes José María Godínez, Samuel Cañavate, Francisco José Gómez Real y Miguel Ángel Moreno (actual presidente), quienes explicaron sus respectivas experiencias, dándose después un turno de palabra a los socios presentes para que aportaran sus opiniones acerca del futuro de El Puerto y su comercio. Como moderador actuó Enrique Pedregal.

Entre otras cuestiones los asociados consideran que unos de los éxitos del CCA es su estructura y organización externalizada, a través de una gerencia que ha sabido encauzar las diferentes oportunidades que se han ido presentando.

Se destacó también el hecho de que la asociación se autofinancie a través de las cuotas de su centenar de socios, que en estos diez años han aportado más de 500.000 euros para el funcionamiento de la entidad.El papel del socio, que emplea su tiempo y su dinero en mejorar la ciudad, salió en otro de los momentos del debate, que se fue desarrollando de manera distendida. “Se trata de preguntarse no qué va a hacer el CCA por mí, sino qué puedo hacer yo por el CCA”, resumió uno de los asistentes a la mesa redonda.

Quizás ahí esté la clave del camino exitoso recorrido por la entidad desde 2008, en engrasar la maquinaria entre todos los socios aportando cada cual lo que mejor pueda o sepa hacer.

Los socios expresaron distintas opiniones durante el transcurso del acto, preguntándose por ejemplo como podían intentar que su negocio esté a punto y colaborar con la entidad. Otros señalaron que “cualquier cosa que podamos hacer por mejorar El Puerto, estamos en la obligación de hacerla”, añadiendo que “es importante no sentirse solo a la hora de iniciar un proyecto empresarial”. “Los comerciantes son todos unos valientes”, dijo otro de los presentes, mientras que otros recordaban no haberse quedado quietos en estos diez años. “Tenemos una visión amplia de las cosas pero ¿qué estoy aportando yo al bien común?”, se preguntaba otro de los participantes, para concluir que es “es un trabajo de día a día, de mucho esfuerzo y mucha gente que pone su tiempo y eso no es fácil”. Otro participante señalaba que “se me han abierto muchas oportunidades gracias al CCA”, mientras que otro testimonio señalaba que “estamos para aportar y aprender, es una ayuda mutua”.

El encuentro concluyó con una foto de familia junto a una tarta que conmemoraba los diez años del CCA El Puerto.