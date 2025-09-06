Andrés Márquez García ya tiene su plaza en la barriada Marina Española, en El Puerto

La barriada de la Marina Española acogió el viernes la inauguración oficial de la Plaza Andrés Márquez García, en reconocimiento a una persona muy implicada en la mejora del entorno. El teniente de alcalde de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, felicitaba a Márquez en el acto de rotulación del enclave, ubicado en la calle Buque Escuela Elcano, señalando que es un ejemplo de compromiso con la zona en la que vive.

De esta forma se agradece a Márquez, presidente de la Asociación de Vecinos San Jaime desde 1995, su labor desinteresada y el hecho de erigirse como un referente del movimiento vecinal en las últimas décadas. El edil apuntó que el homenajeado ha venido trabajando por el entendimiento entre la Administración y los vecinos del entorno de su casa, consiguiendo que el barrio fuera mejorando con el paso de los años. Bello remarcó que los vecinos necesitan a personas como el homenajeado y que también las requiere la Administración, pues sirven de perfecto enlace para contactar con las inquietudes de cada enclave.

Andrés Márquez, de 78 años, estuvo acompañado por su esposa y sus dos hijos. En el acto intervino Moisés Zapata, miembro de la junta directiva de la Asociación de Vecinos San Jaime, quien elogió la capacidad de trabajo de Márquez en pro de los vecinos del entorno desde que, por motivos familiares, recalara entre ellos.

Pocos minutos después comenzaba una fiesta en la Plaza Crucero Navarra, evento puesto en marcha por el área municipal para ofrecer a los vecinos una jornada de convivencia y diversión para todos.