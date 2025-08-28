Andrés Márquez contará con una plaza en la barriada Marina Española

Andrés Márquez, histórico dirigente vecinal y referen referente del movimiento asociativo en El Puerto, contará con una plaza que llevará su nombre.

Así lo ha anunciado el concejal y teniente de alcalde, Javier Bello, quien ha dado ha conocer la noticia a los vecinos de la zona. El reconocimiento será en pleno corazón de San Jaime, concretamente en la calle Crucero Almirante Cervera.

"Con este reconocimiento el Ayuntamiento quiere poner en valor la trayectoria y la entrega de Andrés Márquez, quien durante décadas trabajó incansablemente por la mejora de la calidad de vida de sus vecinos y por la cohesión del barrio”, ha declarado Bello, quien también ha querido agradecer la colaboración y la disposición de la Asociación de Vecinos de San Jaime.