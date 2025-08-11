Alberto Castrelo presenta “la Capilla Sixtina del Carnaval”

Antes que nada hay que dejar claro que estas líneas se escriben y se testimonian desde la más estricta humildad. “No es por compararme con el gran Miguel Ángel, pero un amigo mío ya le ha puesto el mote de la Capilla Sixtina del Carnaval”, explica Alberto Castrelo nada más empezar la entrevista. Ya se sabe: la guasita de esta tierra. Bien podría ser por el año entero de trabajo (más intenso desde octubre, con sesiones nocturnas de hasta dos horas); o bien por el nivel de detalle que muestran las ilustraciones (el cuarteto de Morera Brigadas amarillas intentando apagar las llamas de A Fuego vivo de Antonio Martín, mientras un Ángel Caído de Juan Carlos Aragón afina la guitarra). Sea como sea, lo que sí que es cierto es que La Gran Final, la última obra de este diseñador, no deja indiferente a nadie.

Panorámica general de 'La Gran Final'. / Alberto Castrelo

“Esto me lo he planteado como un reto personal”, explica Castrelo, quien ha bocetado a lápiz y coloreado digitalmente. “Hoy mucho de lo que se ve por ahí está creado con Inteligencia Artificial. Para mí es fundamental la satisfacción de hacer esto de forma creativa, demostrando que, si nos ponemos, la creatividad humana pasa por encima de ella”.

Detalle de uno de los Ángeles Cáidos de Juan Carlos Aragón afinando la guitarra. / Alberto Castrelo.

Y en eso estamos de acuerdo. Aún están muy desentrenados los algoritmos que permitan captar detalles como un Campanero de Kike Remolino tira de las cadenas de los Encaidenaos (del mismo autor), pensando que se tratan de las cuerdas de un campanario; o un Camaleón Cobarde que en un palco discute con uno de Los Brujos por asentar quién ganó la apuesta de si salía Martínez Ares en 2026; o la histórica agrupación de Los Simios paseando junto a Los Irracionales de Bienvenido. Mientras Manolo Casal y Modesto Barragán entrevistan en la zona baja. También hay sitio para otros personaje como Manzorro (que le pone el micrófono a un Millonario ante la atenta mirada de un Sanmolontropo verde.), María la Hierbabuena o Beni de Cádiz. Y Castrelo amenaza con seguir añadiendo más. “Aún hay sitio libre”.

El periodista Santi Manzorro entrevistando a uno de los integrantes de 'Los Millonarios'. / Alberto Castrelo

Por el momento, la obra tan solo se puede contemplar digitalmente, aunque ya tiene lugar para ser expuesta. “Su destino será el CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, un centro de enseñanza público que gracias al trabajo de su cuerpo docente ha sufrido una transformación que no tiene parangón y que nadie puede imaginarse. Allí me consta que están interesados en sacarlo en gran formato. Será maravilloso verlo a gran escala y todo un honor que sea para los niños del colegio”.