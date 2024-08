Adelante El Puerto denuncia “suciedad y dejadez” en el entorno de los pisos de Los Naranjos y Plaza Jardín

Adelante Andalucía El Puerto ha denunciado “la suciedad y dejadez” que sufre El Puerto de Santa María, haciendo especial hincapié en señalar la zona de los pisos de Los Naranjos y Plaza Jardín, tal como le han trasladado los vecinos y vecinas de la zona tras la situación de estos últimos fines de semana. “Los vecinos están cansados de que todos los días y, especialmente, los fines de semana, el barrio aparezca lleno de basura y orines en calles y aceras. El olor es insoportable y, encima con este calor, no pueden ni abrir las ventanas, además de que la gente mayor tiene que andar con cuidado para no caerse”.

En esta línea, la formación andalucista de izquierdas ha responsabilizado de manera directa al Ayuntamiento de El Puerto. “La inacción del Gobierno de Germán Beardo ante este turismo de borrachera no sólo se está cargando nuestra ciudad y expulsando a los vecinos de sus barrios, sino que está haciendo la vida imposible a los que sí permanecen que, no obstante, tienen que soportar los efectos perversos de este turismo”.

Adelante critica que el alcalde de El Puerto "no sólo promociona activamente este turismo de borrachera sino que no hace nada para fiscalizar que los pliegos de condiciones de la contrata de basura se cumplan, con vehículos activos en las calles y en materia de personal, puesto que no se suplen las vacaciones, teniendo como resultado lo que todo el vecindario están sufriendo: una ciudad sucia, llena de orines y contenedores hasta arriba de basuras”.

Por todo ello, “desde Adelante El Puerto exigimos al Ayuntamiento que refuerce los servicios de limpieza durante los meses de verano y deje de mirar a otro lado ante los efectos de este turismo depredador de nuestra ciudad”.