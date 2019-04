Sin acuerdo para la huelga de basuras convocada a partir de este jueves

La motorada de este año, que muchos hosteleros y empresarios de El Puerto esperan como agua de mayo por la afluencia de visitantes que trae consigo, podría verse empañada en esta edición por la huelga de limpieza y recogida de basuras convocada por el comité de empresa de la concesionaria FCC.

En la jornada de hoy, a las diez de la mañana, se celebraba una reunión en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos (Sercla) de Jerez para tratar de llegar a un acuerdo entre empresa y trabajadores, una reunión que ha terminado sin acuerdo.

Así las cosas, y si nadie lo remedia, la huelga de limpieza y recogida de basuras arrancará este jueves, a las siete de la mañana, con carácter indefinido, coincidiendo por tanto sus primeros días con la llegada de miles de visitantes con motivo de la motorada, cuyo dispositivo especial de tráfico se pondrá en marcha el viernes, día 3 de mayo.

Los trabajadores también tuvieron en la tarde de ayer una reunión con la empresa en la que FCC trasladó al comité los servicios mínimos establecidos por la autoridad laboral.Los servicios mínimos para garantizar una prestación considerada como esencial para la población se fijan en un 20%, pero teniendo en cuenta que el paro coincide con la motorada, cuando se espera una gran afluencia de visitantes, se ha decidido aumentar en un 10% el porcentaje de los servicios de limpieza que se deben prestar entre los días 2 y 5 de mayo, por lo que estos servicios mínimos se fijarían en un 30%.

Tres son básicamente las demandas de los trabajadores que han dado pie a esta convocatoria de huelga. Por un lado la recuperación de la subida salarial tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC); en segundo lugar que la jornada laboral pase de 37,5 a 35 horas semanales; y finalmente que las vacaciones se contabilicen como 22 días laborales.

El Ayuntamiento, que en esta ocasión no está mediando ante al empresa por considerar que la convocatoria de huelga no está lo suficientemente justificada, ha recordado que en el caso de los sueldos de los trabajadores el actual contrato con FCC está “blindado”, es decir, que la Intervención municipal no permite modificar ni un ápice los términos económicos del acuerdo.

En cuanto a las vacaciones y las horas semanales, considera el alcalde, David de la Encina, que es la empresa la que debe negociar estas cuestiones con el comité, y no el Ayuntamiento, que como recordó es “el cliente” de un servicio tan importante como el de la limpieza y recogida de basuras.

De la Encina, además, recuerda que cuando han estado en juego puestos de trabajo o cuestiones graves sí ha estado siempre del lado de los trabajadores, pero en este caso considera que se trata de una “huelga política”, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones municipales. También advierte el alcalde que estarán muy pendientes de que se cumplan los servicios mínimos establecidos, ya que se trata de una fecha muy delicada en la que muchas personas visitan la ciudad y muchos empresarios “se juegan mucho”. También recuerda que nunca el Ayuntamiento ha estado tan al día en los pagos a FCC como ahora, cuando la empresa cobra mensualmente una media de 1,4 millones de euros.

El comité de empresa, por su parte, recuerda que no están pidiendo dinero ya que la subida la plantean en un plazo de tres años, e insisten en que “lo único que pedimos es recuperar los derechos que perdimos hace siete años”. También piden disculpas a la ciudadanía por las molestias que esta huelga pueda ocasionar y reconocen que su decisión puede ser impopular, aunque como recuerdan “cualquier huelga nuestra es siempre impopular”.