La Academia Santa Cecilia de El Puerto puso el broche de oro a su 125 aniversario

La Academia de Bellas Artes Santa Cecilia clausuró en la tarde-noche del jueves los actos conmemorativos del 125 aniversario de la fundación de la entidad. El edil de Cultura, Enrique Iglesias, ha felicitado a la institución que preside Luis Garrido por una programación ambiciosa, que ha ampliado el conocimiento que El Puerto tiene de la institución, gracias a casi cuarenta actos de diversa índole, siempre de carácter gratuito y abiertos al público.

Luis Garrido señaló que se sentían “orgullosos de haber llegado hasta aquí”, con un programa abierto que se enriqueció durante su camino con diversas propuestas. Garrido recordó efemérides como la inauguración del ciclo el pasado mes de enero, con una conferencia de Francisco González sobre Federico Rubio. Garrido, quien resaltó la contribución económica realizada por la Diputación para llevar a cabo los actos del aniversario, evocó otras convocatorias como la conferencia de Alfonso Guerra sobre Machado, la multitudinaria toma de posesión como académico de Manuel Alejandro o la propia firma en el Salón Regio, en la jornada del 8 de diciembre, del acta municipal que conmemora los 125 años de historia de esta institución.

La vicepresidenta de la Academia, Carmen Cebrián, presentó su libro 'La Academia de Bellas Artes Santa Cecilia y El Puerto de Santa María. 125 años de actividad cultural' (Ediciones El Boletín), señalando que se trata de una aportación a una institución que El Puerto no conoce suficientemente y por la que han pasado numerosas personas. Cebrián invitó a otros investigadores a profundizar en un archivo con notables fondos.

En el transcurso de la jornada se inauguró la exposición gráfica 'Los 125 Años de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia', realizada por Carmen Cebrián González y Ángeles Martínez Miguélez y que consta de una decena de paneles. Además, se procedió a la entrega de títulos a los Socios de Honor en este 2025, distinguiendo a Ramón Bollullo Estepa (a título póstumo), Manuel Rincón Sucino, El Centro Inglés y Grupo Caballero.