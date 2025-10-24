La Academia de Bellas Artes Santa Cecilia de El Puerto inaugura el curso con una conferencia de Francisco González de Posada

La Academia de Bellas Artes Santa Cecilia ha inaugurado el curso académico 2025/26 con la conferencia 'Universo y Dios', pronunciada por Francisco González de Posada.

El teniente de alcalde de Educación y Cultura, Enrique Iglesias, ha transmitido al presidente de la entidad, Luis Garrido, y a la junta directiva, sus mejores deseos para este curso, subrayando la labor que se realiza desde la entidad, inmersa en la efeméride de su 125 aniversario. La institución imparte cursos de solfeo y piano (a cargo de María de las Nieves Ortega), guitarra (Antonio Villar), pintura (con dos cursos, uno impartido por Ana Millán y otro por María Fernández Lizaso), dibujo artístico (Matilde Alejo), modelado (Alberto Rico) y cerámica (con la profesora Maite Moreno), siempre atenta a la difusión del conocimiento. Al acto también asistieron el Delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, José Ángel Aparicio, y el Secretario General Provincial de Universidad, Investigación e Innovación, Andrés Valverde.

La Sala de Conferencias de la Academia, en la calle Pagador, acogió, tras la presentación de Juan Valentín Fernández de la Gala, una intervención en la que González de Posada, miembro de la Academia, ofreció una perspectiva en la que combinaba conocimientos teológicos, filosóficos y sociológicos sobre la existencia y la naturaleza del cosmos y su relación con lo divino.

González de Posada, doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, así como en Teología, Filosofía, Sociología, Medicina, Filología Hispánica, Historia, Química y Economía, afirmó que el conocimiento del universo y de la creación en versión religiosa informa acerca de Dios, modulando la elaboración humana del concepto del creador. Trata, pues, remarcó, del problema de la relación Dios-universo a lo largo de la historia humana o, propiamente, de la teología de la Creación del universo en su largo desarrollo histórico a la luz de los progresos científicos.

Al término de la conferencia se entregaron los premios del IX Certamen de Investigación Histórica Hipólito Sancho, correspondiente al curso 2024-2025. El jurado, formado por Ángeles Martínez, historiadora y miembro de la junta directiva de la Academia, José Alberto de la Riva, historiador y jefe del departamento de Ciencias Sociales de El Centro Inglés, y Carmen Cebrián, historiadora y miembro de la Academia, quien actuó como secretaria, otorgó el primer premio a Adriana González Trigueros, alumna de El Centro Inglés, por 'El turismo gaditano. Impactos y evolución (siglos XX-XXI)' y el segundo a Claudia Rojas Ramallo, también alumna del mismo centro, por 'La evolución de la pesca en la antigüedad en la provincia de Cádiz'.