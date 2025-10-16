Abierta en El Puerto la nueva edición del Certamen Literario de Relatos Cortos Memorial Sor María Aguilar

El teniente de alcalde de Educación, Enrique Iglesias, ha acompañado a la dirección del colegio Luisa de Marillac en el acto de presentación del cartel y apertura de la XXIV edición del Certamen Literario de Relatos Cortos Memorial Sor María Aguilar.

El acto fue abierto por el director del colegio, Curro Galán, quien agradeció a todos los presentes su apoyo a esta iniciativa, incidiendo en que, si fue complicado echarla a andar, más difícil resulta aún mantenerla y sostenerla en el tiempo.

A continuación Enca Ezequiel, jefa de estudios y miembro del jurado del certamen, realizó una breve semblanza de estos veinticuatro años y comentó las bases del concurso, haciendo una mención especial al problema que la aparición de la Inteligencia Artificial supone para este tipo de convocatorias, complicando la labor del jurado.

Posteriormente el teniente de alcalde desveló el cartel anunciador de esta edición junto a su autora, Patri Rostoll, que explicó, desde su faceta de pintora y actriz de teatro, lo que su obra pretende transmitir: el libro, al igual que el teatro, como refugio, como hogar, como lugar que da sentido e ilumina nuestra vida cotidiana.

Iglesias cerró el acto con unas palabras de reconocimiento y ánimo a la labor educativa y cultural que desarrolla el Colegio Luisa de Marillac y al referente en que se ha convertido este certamen en Andalucía, certamen que es pionero y el más longevo en El Puerto.

A esta edición pueden concurrir todos los alumnos de ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato escolarizados en los centros concertados, públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de los Centros Educativos Vicencianos de la Provincia España Sur (Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid).

Los relatos serán originales e inéditos, de temática libre y podrán presentarse hasta el lunes 2 de febrero de 2026 en las instalaciones del colegio, en calle Maestro Juan Pinto,8, en horario de mañana. El primer premio es de 300 euros, el segundo de 200 y el tercero de 100.