Vox El Puerto denuncia la agresión sufrida por una simpatizante por llevar una pulsera de España

Vox El Puerto ha denunciado la agresión sufrida este último fin de semana por una simpatizante de esta formación política, a la que insultaron y agredieron cuatro individuos en la zona de Cuatro Pinos, propinándole patadas por todo el cuerpo.

Esta vecina de El Puerto, que procedió a denunciar los hechos ante la Policía Nacional, aportando el correspondiente parte de lesiones, argumenta que “paseaba tranquilamente por la zona cuando fue insultada por llevar en su muñeca una pulsera de España con frases como facha, puta y facha de mierda”. Tras los insultos los jóvenes se dirigieron a ella y comenzaron a darle golpes, patadas y puñetazos.

La edil de Vox Leocadia Benavente cree que estos hechos vienen a reflejar también "la situación de inseguridad que viene sufriendo la ciudad. Llevamos prácticamente un año sin presencia policial en las calles, bien sea por escasez de vehículos, combustible, comunicaciones o pantalones, y todo ello debido a la falta de entendimiento entre sindicatos policiales y el equipo de gobierno, que no es capaz de gestionar esta crisis. En estos días estamos asistiendo a un auténtico culebrón protagonizado por los miembros de la Policía Local, el inspector jefe y la concejala de Seguridad. No hay que olvidar que el cuerpo de la Policía Local está bajo la superior autoridad y dependencia directa del alcalde, y Germán Beardo no puede eludir en este caso su papel como jefe de este Cuerpo, por lo que le exigimos que tome ya las riendas de la situación”, añade la edil.

Por todo ello, Vox El Puerto va a presentar una moción en el próximo Pleno en la que solicita a la Corporación que muestre su apoyo público hacia la plantilla de la Policía Local, "quien tiene que trabajar sin los medios necesarios y en condiciones de insalubridad".