El Puerto: Vecinos de las viviendas sociales de la calle Valdés piden una solución a las plagas y a la falta de luz en los patios

La situación en las viviendas sociales de la calle Valdés se hace cada vez más difícil. Ni siquiera ha mejorado ahora, que están llegando fondos europeos para hacer más sostenible y amable la vida de los ciudadanos y para que nadie se quede atrás. Los bloques de Valdés (antigua barriada 18 de Julio) permanecen anclados en la marginalidad, con sus perennes deficiencias, propias de enclaves tristemente famosos en otros tiempos, que parecían haber quedado atrás.

Los vecinos de la barriada "estamos cansados de la desidia de las autoridades", según denuncian, ya que sus quejas caen una y otra vez en saco roto, por lo que en el último Pleno Ordinario hicieron llegar nuevamente sus peticiones a todos los grupos políticos y al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

"Llevamos ya un tiempo remitiendo escritos acerca de la insalubridad producida por las aguas estancadas en los sótanos. Hay ratas y mosquitos y no creemos que tengamos por qué aguantarlos", manifiestan, "los bebés no pueden defenderse de las picaduras y las personas no tienen por qué tener miedo cuando regresan por los patios a sus casas". Y es que en Revolera, 4, en el patio pequeño de la barriada, "no hay ni siquiera luz y se han visto ratas incluso por las escaleras", lamentan con preocupación.

Tratándose de un problema que parece crónico por la falta de acción para reparar las deficiencias, los vecinos sugieren que "ya que se están realizando obras en la ciudad, les pedimos que se acuerden de nosotros. Hagan su trabajo de políticos y coordinen con la Junta de Andalucía, apremiándoles para que pongan una solución y no parches mínimos a lo largo del tiempo".

La comunidad de vecinos del bloque 1, portal 3, ha enviado también sus reclamaciones a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), de la Consejería de Fomento. En ellas insisten en que desde que se construyeron los pisos, la cámara sanitaria (sótano) se inunda "y es un criadero de mosquitos que se cuelan en las casas".

Los vecinos, además, llevan sin luz en el patio desde hace tres años, "tal vez porque las ratas royeron el cableado, como también roen y atraviesan el alambrado de las trampillas" de los sótanos, registros, saneamiento y armarios de electricidad.

También instan a la Junta a coordinarse con el área de Medio Ambiente y con la empresa Apemsa, "que deberían liquidar ambas plagas y desalojar el agua estancada".

En cuanto a la posibilidad de que sean las comunidades de vecinos las que resuelvan la situación, los afectados llaman la atención sobre la precaria situación económica de los residentes en estas viviendas sociales.

También informan en su escrito "del deplorable estado en que se encuentran las escaleras, barandas, trampillas, puertas de hierro y cornisas, afectadas por el óxido, con algunos rotos y en estado ruinoso", lo que pone en riesgo a las personas, en especial a los mayores.

Los denunciantes exigen que las administraciones "tomen cartas en el asunto", ya que estos vecinos de El Puerto "no somos de segunda".