La UPLBA denuncia la falta de medios para hacer mediciones de consumo de alcohol en El Puerto

La sección sindical de la UPLBA de policías locales de El Puerto de Santa María, ha criticado que la "irresponsabilidad de sus superiores y de los responsables políticos están permitiendo el libertinaje en las calles de El Puerto para todo aquellos conductores ebrios que quieran circular con sus vehículos sin ningún tipo de control policía preventivo".

El sindicato lleva tiempo "informando del despropósito en el que se ha convertido la falta de vestuario que sufrimos desde hace años", una falta de suministros "que ha motivado que hayan recibido la orden de no dar servicio, prohibiendo la salida sistemática de más del 80% de los efectivos policiales de calle que vienen padeciendo el problema de vestuario".

Para la UPLBA "es inadmisible que después de casi dos meses y medio el alcalde no haya movido ni un solo dedo para solucionar la falta de efectivos en la calle, anteponiendo la estética y el decoro defendido por el Jefe de Policía, a la seguridad y servicio al ciudadano".

Esta situación, según el sindicato, "está convirtiendo a la ciudad del Puerto en el reclamo perfecto para todo el que quiere vivir el ocio nocturno sin ninguna restricción, más allá de la ofrecida por los agentes de Policía Nacional que velan por la seguridad ciudadana pero no actúan preventivamente sobre el tráfico, por ser competencia exclusiva de la Policía Local".

Actualmente estas competencias propias de la Policía Local en materia de tráfico y seguridad vial se ven afectadas por la falta de efectivos "que imposibilita desarrollar una labor preventiva, potenciando con ello la sensación de impunidad para aquellos conductores que circulen bajo los efectos de bebidas alcohólicas, los cuales no van a tener la inquietud de posibles controles de alcoholemia".Todo ello se ve motivado, según explican, "por la falta de etilómetros que sufre la Policía Local de esta ciudad, lo cual imposibilita realizar ninguna prueba a los presuntos conductores que circulen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Es imposible por la falta de medios realizar ninguna prueba de detección etílica, no poseemos etilómetros, por lo que en casos de extrema necesidad se debe recurrir a la Guardia civil de Tráfico para realizarlas". No obstante, debido al trabajo que desarrolla la Benemérita en las vías interurbanas de su competencia, "no pueden atender todos y cada uno de los requerimientos relacionados con pruebas alcohólicas dentro del casco urbano, ya que en el mejor de los casos tienen que desplazarse desde Jerez de la Frontera cuando sus labores propias lo permiten o desde puntos aun más lejanos por encontrarse en carretera".

A juicio de la UPLBA la inexistencia de etilómetros "ha sido originada por la falta de previsión desde Jefatura, que no ha realizado con tiempo suficiente las gestiones administrativas para conseguir tener algún alcoholímetro operativo, bien por falta de pago para la calibración de los etilómetros propiedad de este Ayuntamiento, bien por no haber solicitado con suficiente antelación uno de estos aparatos a la Jefatura Provincial de Tráfico", que los suele prestar a los municipios que lo necesitan de manera puntual.

"Esperemos que no llegue", concluye la UPLBA, "pero ante esta inacción y la falta de responsabilidad demostrada por el equipo de gobierno y del Jefe de esta plantilla, responsabilizaremos a todos y cada uno de ellos de las consecuencias que pudieran originarse ante cualquier posible accidente con resultados de gravedad, si el alcohol pudiera haber tenido efectos directos en ello".