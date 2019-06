La noticia es que no hay noticia. Doce días después de las elecciones municipales, celebradas el pasado 26 de mayo, y cuando falta poco más de una semana para que el nuevo Ayuntamiento se constituya, el próximo día 15 de junio, apenas nada ha trascendido sobre las negociaciones en marcha para la formación del nuevo equipo de gobierno.

Tras unas primeras declaraciones del candidato del Partido Popular, Germán Beardo, y del alcalde en funciones y candidato del PSOE, David de la Encina, valorando ambos sus resultados y tendiendo la mano a Ciudadanos para un posible pacto, lo cierto es que en el ámbito local poco o nada se está cociendo para poder cerrar alguno de esos posibles acuerdos.

El Partido Popular, que fue el pasado 26 de mayo la lista más votada en El Puerto, con 10.774 votos, vio claro desde un primer momento un pacto con los dos concejales de Ciudadanos y los dos de Vox, y se quedó un tanto sorprendido cuando dos días después de los comicios David de la Encina -con un PSOE que fue la segunda fuerza más votada, con 9.939 votos) lanzaba públicamente a Ciudadanos un guante ofreciéndole entrar en un gobierno de coalición liderado por los socialistas.

Tras esta propuesta los populares reaccionaron con rapidez, haciendo valer su condición de lista más votada y nombrando una comisión negociadora encabezada por el veterano Aurelio Sánchez. Esa comisión, sin embargo, no ha tenido hasta ahora mucho trabajo, porque tras un primer contacto con el candidato de Ciudadanos, según ha podido saber este medio, no hubo ningún tipo de avance al estar esas decisiones en manos de otros órganos superiores del partido naranja.

Fuentes de Ciudadanos confirmaban ayer que de momento no hay novedades, mientras que el socialista David de la Encina volvía a lanzar un llamamiento a Curro Martínez para formar un gobierno liderado por el PSOE -aunque tendría que estar en minoría, al sumar PSOE y Cs solo diez de los trece concejales necesarios para la mayoría absoluta-.

De la Encina insiste en un gobierno progresista con Cs

Esta misma semana De la Encina ha seguido insistiendo en formar “un gobierno progresista, donde los dos concejales de Ciudadanos podrían trabajar con plenitud de libertad, comodidad y bien atendidos por los ocho concejales socialistas, evitando así tener que pactar con un PP con el que no hay afinidad personal, un PP que tuvo paralizado El Puerto durante ocho años y que necesita además de la ultraderecha para poder formar gobierno. Ciudadanos no debe caer en una contradicción, porque no representa a la derecha más rancia”, dijo.

En opinión del alcalde en funciones “los dos concejales de Ciudadanos tienen que valorar si sumarse a un grupo fuerte de ocho concejales, con líneas de trabajo ya iniciadas de recuperación en materia de deuda, empleo y urbanismo, para trabajar en sintonía y evitar el trágala que les ofrece el PP”, insiste.

Por su parte, desde Vox El Puerto confirmaban ayer que a estas alturas sus dos concejales electos no han recibido ninguna llamada del PP para realizarles ofrecimiento alguno, seguramente a la espera de saber finalmente qué pasa con Ciudadanos y por qué opción se decanta el partido de Rivera.

Sí ha habido ya, en este sentido, contactos a nivel provincial, aunque se han centrado en negociaciones que atañen no solo al caso de El Puerto sino a varios Ayuntamientos más. De momento el optimismo entre las filas populares es creciente, confiando en poder cerrar un acuerdo que les permita gobernar en El Puerto.