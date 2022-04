"La República fue una conquista que concedió la misma dignidad a príncipes y mendigos"

Ciudadanos particulares, representantes políticos de izquierda y miembros de asociaciones memorialistas de Andalucía se dieron cita en la plaza principal de la Barriada de la Playa para reivindicar que este espacio público conserve el nombre que le vincula con la etapa histórica de la Segunda República Española, que va a ser sustituido por la denominación franquista de Plaza de la Tradición.

La concentración reivindicativa se enmarca en las actividades relacionadas con el 91 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que las asociaciones memorialistas de la comunidad autónoma no han dejado pasar por alto, y mucho menos este año, en el que esta protesta simbólica se ha unido a los homenajes que se realizan de manera habitual en el Monasterio de la Victoria (antiguo Penal del Puerto), donde se hace una ofrenda floral en recuerdo a los presos republicanos y otra en el monolito que en el Cementerio Municipal rinde homenaje a las personas que fueron fusiladas en los muros del recinto funerario.

De esta forma, el acto reivindicativo celebrado en la plaza de la Barriada de la Playa ha tenido una especial trascendencia, ya que el equipo de gobierno local ha aprobado volver a rotular el lugar con el nombre preconstitucional de Plaza de la Tradición (que alude a la Comunión Tradicionalista Carlista), eliminando el de Plaza 14 de Abril,con el que fue rebautizada en 2017 por el gobierno local de PSOE e IU en aplicación de la leyes de memoria democrática.

La plaza, situada frente al Real Club Náutico, está siendo objeto de una remodelación completa y la idea del equipo de gobierno de Germán Beardo es inaugurarla una vez que concluyan las obras, rotulándola nuevamente con la denominación que le fue impuesta en el año 1958, cuando se construyó este conjunto de viviendas para el sector pesquero, que su momento se llamó también Barriada de Falange.

Al acto reivindicativo de este jueves asistieron miembros de la Asamblea y la Coordinadora Andaluza de Memoria, representadas por sus presidentes, Luis Naranjo y Esteban Garrido, representantes del PSOE, como el ex alcalde David de la Encina y concejales de su grupo municipal; Miguel Guerra, de la Diputación Provincial de Cádiz, o Javier Giráldez, antiguo director general de Memoria Democrática. También estuvieron por parte de IU el portavoz de la formación En El Puerto, José Luis Bueno, y la concejala Matilde Roselló, cuyo trabajo junto al de Giráldez fue reconocido con palabras de agradecimiento por Pilar Peruyera, del Foro por la Memoria de El Puerto (organizador del acto).

El acto estuvo acompañado por referencias simbólicas republicanas,banderas tricolor o un cartel reivindicativo, que se instaló en una de las vallas de obra que rodean la plaza, y el en el que se reclama 'Verdad, justicia y reparación'.

En el apartado de intervenciones, Rafael Gómez Ojeda (ex alcalde del PCE, hijo de fusilado), dirigió una palabras al público, mientras se procedía a la lectura de un manifiesto donde se critica el revisionismo de la historia reciente de España y se insta al gobierno local de PP y Ciudadanos a que "no asuma los discursos y los actos de la ultraderecha".

El acto reivindicativo concluyó con la intervención del escritor Pepe Mendoza, que quiso destacar que la República "no fue solo esa conquista que concedía la misma dignidad a príncipes y mendigos y que llenó de esperanza a las calles de nuestro país. Hay logros de aquel tiempo que no admiten discusión: la asistencia sanitaria pública, el sufragio femenino, la efectiva separación de poderes, dar letras y letrados y llevar la educación hasta los pueblos más remotos, dando luces a la modernidad y a la razón".

"Aquella mañana radiante yo no estaba", subrayó, "pero lo he leído y he tenido la suerte de conocer a militantes obreros que me hablaron con orgullo de vencidos y de aquellos días en los que el pueblo español creyó ser dueño de su destino. Por lo demás, a nuestra ciudad el nuevo régimen llegó tras una siesta de siglos, de sumisión y hambre. Y la bandera tricolor ondeó a la caída de la tarde y de los privilegios en la Plaza de Isaac Peral. Salud y república", concluyó.