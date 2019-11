La Ruta del Mosto se abre a los patios y pone el broche final al mes del enoturismo

Aunque el mosto no ha tenido históricamente en El Puerto el mismo peso que en otras ciudades cercanas, como Trebujena o Jerez, de un tiempo a esta parte se ha venido afianzando como un atractivo añadido a una ciudad muy relacionada con el mundo del vino. La Ruta del Mosto se consolida con la celebración de su séptima edición, que a diferencia de otros lugares, tiene como ámbito el casco urbano de la ciudad. Hasta 23 establecimientos participan en esta VII Ruta del Mosto, que se inaugura este viernes, día 22, y tiene sus jornadas fuertes durante este fin de semana, aunque se extenderá hasta el próximo 9 de diciembre.

Con esta ruta se cierra el mes dedicado a la cultura del vino, que se abrió el día 4, coincidiendo con el Día Europeo del Enoturismo, organizado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento y dentro del cual se han celebrado las siempre interesantes Jornadas del Vino Fino. El mes del enoturismo tiene la finalidad de “dinamizar la ciudad fuera de la época estival, que concentra la mayor afluencia turística”, destaca el concejal del área, Curro Martínez.

En esta ocasión, la Ruta del Mosto incorpora una novedad, el Mosto en los Patios, que tiene su jornada grande este sábado, durante la cual se podrán visitar distintos patios portuenses a la vez que se disfruta de degustaciones gratuitas. De esta forma, de 12:30 a 14:00 horas, varios patios portuenses serán protagonistas de esta actividad. Será una buena ocasión para conocer estos atractivos rincones y disfrutar degustaciones de papas aliñás, higadito aliñado y guisos marineros.

Mosto en Los Patios se organiza con la colaboración de la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses. Se podrán visitar los patios de Larga, 70; Casa de los Leones (Placilla); Calle Palacios, 58; San Sebastián, 5; San Bartolomé, 52; y el de Pensión Loreto, en la calle Ganado, 17.

En cuanto a los establecimientos hosteleros participantes en la Ruta del Mosto (tapa y mosto por de 2,50 euros), que se distinguen por lucir en sus fachadas la característica bandera roja, son: Abacería El Resbaladero (c/ Micaela Aramburu, 24); Ancalagüela (Plaza de España, 4); Arte Ibérico (Calle del Quiebro, 2); Bespoke (Avenida de la Bajamar, 36); Botavara (Micaela Aramburu, 3); Dohma Restaurante Natur Sushi (c/ Misericordia, 9); El Arte de Picar (c/ Pagador, 37); El Bocoy (c/ Placilla, 2); El Rincón Español (c/ Misericordia, 7); El Trotamundos (c/ Cielo, 11); Gastrobar Rock Café (Bajada del Castillo, 2), La Bodeguilla del Bar Jamón (c/Misericordia, 5); La Chicha Yeyé (c/ Cañas, 1), La Herrería (Plaza de la Herrería, 2), La Taberna de Edu (c/ Durango, 42), Los Portales (Ribera del Marisco, 7), Peña Gastro Vinícola “La Solera” (Ganado, 17), Taberna La Mezquita (c/ Jesús de los Milagros, 19), Taberna la Vicaría (Vicario, 24), Taberna González Obregón (c/ Zarza, 51), Bar Vicente - Los Pepes (Abastos, 7); y Vinos y salazones (c/ Doctor Muñoz Seca 17).

El programa completo se puede consultar en la web http://www.turismoelpuerto.com/ Turismo del Ayuntamiento. El cartel del evento ha sido distribuido por numerosos establecimientos de El Puerto de Santa María y lleva incorporado un código QR para acceder a la programación.