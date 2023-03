Las Tres Rosas urge a solucionar la contratación de una psicóloga para el Centro de la Mujer

El pasado 6 de febrero la Asamblea Feminista Las Tres Rosas se reunía con la concejala de Igualdad, Carmen Lara, para poner encima de la mesa el problema de la atención psicológica en el Centro de Información a la Mujer (CIM) de El Puerto, ya que la psicóloga anunciaba su jubilación por lo que dejaba de dar citas para atender a las mujeres y no existía bolsa alguna para cubrirla. Esta situación era ya conocida por el área, y en lo que consideran una falta de previsión total, no se había realizado la convocatoria.

Tras esa reunión, y sin existir un compromiso claro por parte de los responsables políticos correspondientes, comenzaron las concentraciones tanto en la puerta de Bienestar Social, en la calle Nevería (donde se encuentra el CIM), como a las puertas del Ayuntamiento. A estas concentraciones asistían tanto representantes del colectivo feminista como mujeres usuarias del servicio. Con cánticos como “a Germán no le importa la igualdad” o “Carmen Lara no da la cara” exigían la cobertura urgente de este puesto tan necesario para ellas. El propio Germán Beardo publicaba en sus redes sociales una foto tomada desde el Ayuntamiento de las participantes en esta concentración, acusándolas de ser “la oposición”, e incluso escribía desde su perfil a mujeres usuarias del servicio, alegando que no se podía cubrir la plaza, intentando alejarlas del colectivo feminista.

Tres concentraciones después, y sin noticias de movimiento alguno para cubrir este puesto, representantes del colectivo y usuarias del servicio irrumpieron en el pleno del Ayuntamiento el día 8 de marzo. Exigieron la cobertura urgente de este puesto, entre las risas de varios de los integrantes del equipo de Gobierno, tal y como se puede ver en el vídeo publicado en redes sociales. Unos minutos más tarde eran desalojadas por orden del alcalde. El lunes 13 de marzo volvían a concentrarse en la puerta de Bienestar Social y solicitaron de nuevo una reunión con la concejala para abordar la situación.

Esa reunión se celebró el pasado lunes 20 de marzo, y a la misma asistieron representantes de Las Tres Rosas, así como varias de las mujeres usuarias del servicio. En esta reunión la concejala, Carmen Lara, les trasladaba la decisión que se había tomado unos días antes: por un lado, realizar la convocatoria para la bolsa (un proceso que tarda meses); y por otro lado, mientras tanto, trasladar al CIM a tres psicólogas del equipo de Infancia y Familia para que cubrieran 12 horas a la semana en atención a mujeres víctimas de violencia machista. Ambas acciones estaban a la espera de ser firmadas por el responsable correspondiente, el concejal Javier Bello. El lunes 27 de marzo, representantes del colectivo se personaron en el área de igualdad para preguntar por ambas acciones, que aún no se han llevado a cabo.

Desde la Asamblea Feminista Las Tres Rosas continúan exigiendo la cobertura urgente del puesto de psicóloga, denunciando "la falta total de previsión y responsabilidad que ha quedado demostrada", y ponen de manifiesto "la insuficiencia del recurso ideado en un intento de tapar el despropósito de gestión municipal, con tan solo 12 horas semanales para atender a estas mujeres. Estamos en contacto permanente con las mujeres usuarias del servicio, y vamos a seguir reclamando juntas este servicio básico e imprescindible”, finalizan.