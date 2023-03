Desalojadas las feministas del pleno de El Puerto por protestar a gritos

No hay ni un pleno tranquilo en el Ayuntamiento de El Puerto. El celebrado este miércoles tampoco lo ha sido, y es que al filo de las nueve de la noche han irrumpido en la sesión un grupo de mujeres que pedían a gritos la cobertura de la plaza de psicóloga en el Centro Municipal de la Mujer. Gritando consignas como "A Germán no le importa la igualdad" y "A Carmen Lara no le importamos nada", han seguido coreado distintas protestas hasta que el alcalde ha ordenado su desalojo, que se ha desarrollado de forma pacífica y el pleno se ha reanudado.