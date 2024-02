Reivindicación popular de Pedro Muñoz Seca en El Puerto en su 145 aniversario

La plaza de Isaac Peral ha sido este martes escenario de un homenaje a un ilustre hijo de El Puerto, el escritor Pedro Muñoz Seca, del que se cumple el 145 aniversario de su nacimiento.

Con este motivo la asociación Betilo ha organizado un acto homenaje reivindicativo de la figura del comediógrafo, que murió asesinado en 1936 en Paracuellos del Jarama, al inicio de la Guerra Civil.

El acto tuvo como telón de fondo el monumento que el Ayuntamiento portuense levantara en su honor en 1951, tras una suscripción popular, aunque el mismo se modificó a principios de los años 90 del pasado siglo, cuando se construyó el aparcamiento subterráneo de la plaza Peral.

En un principio el conjunto contaba con un busto del autor, que posteriormente fue trasladado a la Fundación municipal Pedro Muñoz Seca, hoy cerrada.

Durante el acto Pilar Sánchez, miembro de Betilo, explicó que en su origen el conjunto estuvo formado por una pequeña glorieta situada en uno de los laterales de la plaza, con el busto en bronce del comediógrafo sobre un pedestal, con tres huecos rectangulares con celosías al fondo y librerías con anaqueles a los lados para albergar sus obras literarias. Dos de estas librerías fueron sustituidas en la obra definitiva por paneles decorativos de cerámica, y sobre el suelo original, en ladrillo visto, se disponían diseños en cerámica sevillana esmaltada, alternando el escudo de la ciudad y más de un centenar y medio de inscripciones con títulos de las obras del escritor.

Ya tras las obras del parking el busto realizado por Ignacio Pinazo se sustituyó por una escultura de cuerpo completo encargada a Javier Tejada, sustituyéndose además el suelo por otro nuevo.

Desde Betilo se pide al Ayuntamiento la restauración completa del monumento, así como la instalación de señalética que actualmente no existe, de manera que quien no lo conozca de antemano no sabe a quién se dedica el monumento.

Justamente esta semana, tras anunciarse el acto de Betilo, el Ayuntamiento ha encalado las paredes de mampostería del conjunto que estaban muy sucias.

Manolo Morillo y la gracia de Pedro Muñoz Seca

El encargado de ofrecer el homenaje teatralizado a Muñoz Seca fue el actor Manolo Morillo, quien ataviado con la característica capa negra sacó las risas de los asistentes recordando anécdotas sobre el ingenio de Muñoz Seca, la huella que dejó en el ambiente teatral de Madrid y su gracia natural sin subterfugios, concluyendo con la lectura de un autorretrato escrito de puño y letra del autor.

Manolo Morillo agradecer a Betilo la organización del acto, así como a Javier Ojeda su trabajo para dotar de sonido de calidad al acto, de forma altruista. La librería Zorba también aportó su granito de arena, llenando de libros uno de los anaqueles.

Morillo también reclamó la reapertura de la Fundación municipal Pedro Muñoz Seca, de la que dijo que "no hay derecho a que esté cerrada y arrumbada en dependencias municipales", solicitando "que tenga el sitio que se merece y que se pueda visitar".

El presidente de Betilo, Fernando Jiménez, cerró el acto reconociendo la figura de Muñoz Seca y reiterando la necesidad de hacerle justicia, tras años de abandono. También recordó que en julio de 2023 se reclamó al Ayuntamiento el adecentamiento del monumento, una petición que de momento no ha sido atendida.

Al homenaje acudieron algunos familiares del dramaturgo, como sus sobrinas nietas Maribel y Elena Gay-Palacios y su sobrino bisnieto, Juan Manuel Rodríguez Gay-Palacios.

Entre el público se encontraban representantes de otras entidades culturales de la ciudad como la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, así como concejales de varios partidos como el PP, Unión Portuense y Vox.

"Ojalá el próximo acto que convoquemos sea el de la inauguración del monumento restaurado", expresó, y de momento pidió que se sigan trayendo libros a las estanterías de la plaza para seguir manteniendo vivo este espacio.