Reclaman la terminación de la Vía Verde Entre Ríos y el mantenimiento de los puentes construidos

Ecologistas en Acción de El Puerto, Rota y Sanlúcar, y el grupo CANS de Chipiona organizaron este pasado fin de semana la marcha lúdico-reivindicativa Vía Verde Entre Ríos. La marcha, que se lleva celebrando desde el año 2012, aunque en las últimas ediciones se interrumpió por la pandemia, reunió a ciclistas que partiendo de las cuatro localidades citadas, reivindicaron la terminación completa de la Vía Verde que debiera discurrir desde la desembocadura del río Guadalete en El Puerto hasta la del Guadalquivir en Sanlúcar, uniendo así a estos pueblos mediante un sendero natural.



Sobre las 12:00 horas del domingo, cerca de 100 personas se concentraban en el lugar de destino (en esta ocasión en el término municipal de Rota, en la Venta La Peña, junto a uno de los puentes inutilizados); una marea verde de ciclistas que portaban las camisetas elaboradas para la ocasión y que han sido patrocinadas por la Diputación Provincial de Cádiz.



Tras desplegar una pancarta reclamando la Vía Verde Entre Ríos, la organización quiso que un representante de cada uno de los pueblos implicados tomara la palabra para poder hacer las reivindicaciones que consideraran.



Abrió el turno Javier Ricoy, de Ecologistas en Acción-El Puerto, quien hizo un recorrido por esta histórica demanda y reclamó "la necesaria implicación de las administraciones competentes para la culminación de la Vía Verde Entre Ríos. Comentó los últimos avances conseguidos gracias al interés del que fue diputado de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Cádiz, y el sí de la Junta de Andalucía respecto al tramo alternativo al paso por la Base Naval que discurre por esta zona. Contar con el apoyo e interés de la Diputación Provincial ha sido fundamental para lograr la elaboración, por parte de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, del Estudio de Factibilidad.



Se trata de un estudio sufragado por la Diputación y en el cual se establece "la absoluta viabilidad para la construcción de esta infraestructura". También ha propiciado las diferentes reuniones mantenidas entre representantes de los ayuntamientos y de Adif, fundamentales para poder hacer avanzar este proyecto. No obstante, se advirtió que "se echa en falta el compromiso de los ayuntamientos; artífices imprescindibles para que esta vía sea una realidad".



De esta forma, cualquier avance que se consiga, advirtió, "puede resultar estéril si no hay continuidad y se consigue que los diferentes ayuntamientos apuesten por esta infraestructura de movilidad sostenible y grandes potenciales de cara al sector turístico".



Por parte del grupo CANS de Chipiona, intervino Fali Ruiz López, que solicitó que se mantengan las infraestructuras existentes y ya realizadas, y que haya un control efectivo del tránsito de vehículos no autorizados. Sin estas medidas de control se dificulta su utilización, ya que muchas familias consideran que no se dan las condiciones de seguridad necesarias para el disfrute de este espacio verde.



José Manuel Franco, coordinador provincial de Ecologistas en Acción y miembro de EA-Sanlúcar, manifestó su convencimiento de que "nuestros esfuerzos en esta reivindicación harán posible la construcción completa de la Vía Verde Entre Ríos". Recordó que existen dos tramos ya construidos y en uso en Rota y Chipiona, pero falta conectar El Puerto con Rota, de unos 20 kilómetros, y Chipiona con Sanlúcar, de unos 4,5 kms. También hizo hincapié en la importancia para la promoción turística y el desarrollo socioeconómico de la zona la existencia de una infraestructura verde y natural que contribuiría a la superación de la estacionalidad, a incentivar la práctica deportiva, con los beneficios que ello conlleva, y al conocimiento de nuestro entorno.



Por último, por parte de Ecologistas en Acción-Rota intervino Juan García Fénix, para denunciar que la falta de mantenimiento de los tramos construidos ha dado lugar a que se deba proceder al cierre de los puentes de hierro, impidiendo que el recorrido completo entre Rota y Chipiona se pueda realizar de una manera segura, ya que actualmente hay que discurrir por dos tramos de carretera, lo que implica un riesgo innecesario.



"Es necesaria la coordinación de todas las administraciones implicadas para conseguir que este recurso turístico, con grandes posibilidades para el disfrute de nuestro medio ambiente y la práctica deportiva sea una realidad", subrayó.



Para terminar el acto, Loles Martínez Cervantes de Ecologistas en Acción-Rota, hizo un llamamiento a la movilización y participación "en cada actividad en pro de nuestro entorno y nuestro medioambiente. Es necesario que haya grupos denunciando y reclamando las constantes agresiones que se hacen contra la naturaleza y que sirvan para despertar las conciencias".



Por último, los organizadores han querido manifestar el agradecimiento a todas las personas participantes y, en especial, a Protección Civil, al Club Capitán Pedales y a la Delegación de Deportes de Chipiona, así como a las Policías Locales y Nacionales y Guardia Civil de Sanlúcar, Rota y El Puerto, "por hacernos más seguro y cómodo nuestro recorrido".