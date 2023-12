El Puerto, uno de los cuatro municipios españoles que se han quedado fuera de las ayudas al transporte urbano

El Ayuntamiento de El Puerto es uno de los cuatro de toda España que se ha quedado fuera de las ayudas estatales, junto a los de Fuengirola, Castellón y Linares.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una resolución en la que señala que el motivo es que la solicitud municipal incumple uno de los requerimientos exigidos, el de contar con un plan de movilidad sostenible coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Según se recoge en la resolución "el Ayuntamiento no ha presentado un certificado válido del secretario municipal sobre la existencia de un Plan de Movilidad Sostenible, y su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, haciendo constar expresamente la fecha de aprobación definitiva del mismo que, en cualquier caso, deberá ser igual o anterior a la fecha de finalización del plazo para la presentación de la solicitud".

Otros ayuntamientos de la provincia sí han conseguido esta subvención como el de Algeciras, con 103.405,83 euros; Chiclana, que recibirá 131.791,90 euros; Sanlúcar, que obtendrá 82.480,71 euros; La Línea, con 63.150,43 euros; Rota, con 57.553,14 euros; Jerez, con una subvención de 357.966,15 euros, o Cádiz, que obtendrá 695.569,44 euros.

En el caso de los otros tres municipios que se han quedado fuera de estas ayudas, la localidad malagueña de Fuengirola ha incumplido el requisito de encontrarse su empresa de transportes al día en los pagos de sus obligaciones tributarias; en el caso de Castellón, en la Comunidad Valenciana, la adjudicataria no está al día de sus obligaciones con la Seguridad Social; y en el caso del municipio jiennense de Linares los incumplimientos son dos, ya que el ayuntamiento no está al corriente con sus obligaciones tributarias y o no ha subsanado el requerimiento de documentación realizado por el Ministerio.