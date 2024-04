Puerto Sherry se consolida como plató cinematográfico para el rodaje de escenas relacionadas con el mar

El puerto náutico deportivo Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María, se está consolidando como localización idónea para el rodaje de escenas de cine o de productos audiovisuales relacionados el mundo del mar o que se desarrollan en entornos náuticos. Sin tratarse específicamente de un plató náutico, sus condiciones parecen excelentes para el rodaje de este tipo de producciones, donde el mar y todo lo que le rodea y las acciones que tienen lugar en un entorno marítimo son las protagonistas.

Todo comenzó con el rodaje de spots y anuncios publicitarios, para pasar a los documentales y escenas a bordo de embarcaciones y réplicas de barcos de época, como el Galeón Andalucía o La Nao Victoria, aunque con el tiempo se han ido desvelando las posibilidades que ofrecen las instalaciones del puerto, y en especial su dársena exterior, la de grandes yates, que constituye una amplia lámina de agua, prácticamente diáfana, fácilmente adaptable para rodajes náuticos y para la filmación de escenas de distinto tipo que se desarrollen en el mar. Ya Disney+ rodó en fechas recientes varias escenas en el puerto deportivo para su miniserie internacional We Were the Lucky One.

Y para muestra, un botón. Durante la madrugada de este miércoles Puerto Sherry ha acogido el rodaje de varias escenas de la película Tierra de nadie, del productor barbateño Álvaro Ariza, dirigida por Albert Pintó, quien ya anunció en su momento que rodaría en la provincia de Cádiz entre los días 8 y 26 de abril de 2024. Sobre la seis de la tarde de este martes, llegaron a la zona del aparcamiento de la dársena exterior tres trailers, con los equipos de rodaje, vestuarios, camerinos, cátering, además de algunas furgonetas y turismos, que ocuparon dicha zona.

El rodaje contó con la participación de una patrullera de la Guardia Civil y varias lanchas, extendiéndose los trabajos hasta las seis de la madrugada. Más de cien personas, entre técnicos, actores y operarios, han trabajado durante toda la madrugada para rodar estas escenas, posiblemente nocturnas, aprovechando las buenas condiciones climatológicas que están acompañando estas jornadas. El lugar que ocuparán las escenas que se han rodado en Puerto Sherry dentro del metraje de la película se desconoce, ya que apenas han trascendido datos del argumento del filme.

Además de los servicios que ofrece el puerto deportivo, bien equipado, con la reforma que se hizo de la entrada principal se facilitó el acceso de grandes camiones a sus instalaciones. La accesibilidad al puerto es buena para los trailers y hay espacios para el rodaje, tanto en tierra como en el mar, en este caso en la amplia dársena de la bocana, junto a la torre del faro.

Cabe recordar también que el Ayuntamiento de El Puerto firmó en 2019 un convenio con la Andalucía Film Commission para convertir la ciudad en plató cinematográfico, lo que ha sido un incentivo para dar a conocer distintas localizaciones y los servicios que puede ofrecer la ciudad a las productoras interesadas.