Preocupación extrema ante el deterioro del antiguo hospital de San Juan de Dios

La asociación Betilo de defensa del patrimonio histórico de El Puerto de Santa María ha expresado su preocupación por el deterioro creciente del edificio del antiguo Hospital de San Juan de Dios, propiedad del Ayuntamiento, situado entre la avenida Micaela Aramburu y el paseo de la Bajamar.

Según ha manifestado la entidad, el estado del monumento "preocupa y mucho. Y supone una temeridad. No entendiéndose como no se ha realizado un informe oficial por parte de los técnicos del Ayuntamiento ante el último acordonamiento del edificio".

La asociación ha subrayado que "urge que se garantice la estabilidad y seguridad de tan emblemático edificio", y ha adelantado que "está valorando la necesidad de realizar distintas acciones de protesta ante la situación de abandono, dejadez y pasividad por parte del equipo de gobierno".

Cabe señalar que la situación de este emblemático edificio ya fue trasladada por la asociación Betilo al Ayuntamiento en 2020 como parte de la campaña desarrollada en defensa del antiguo Hospital Municipal, para su reparación y rehabilitación integral y puesta en uso.

A pesar de los compromisos contraídos por el equipo de gobierno en las distintas reuniones celebradas con Betilo, denuncia la asociación, han transcurrido los años y las obras de urgencia siguen sin ejecutarse.

Como se ha señalado, la entidad está valorando la necesidad de realizar distintas acciones de protesta "ante la situación de abandono, dejadez y pasividad por parte del equipo de gobierno". De la misma forma, exige que se incluya una partida en los próximos presupuestos para asegurar la estabilidad y seguridad del edificio.

La Asociación no entiende cómo el Ayuntamiento "no ha sido capaz de iniciar siquiera la redacción del proyecto de las obras de rehabilitación del Hospital. Es una temeridad y un riesgo que no exista a la fecha un informe oficial por parte de los técnicos tras el último acordonamiento, y ya van tres, ante el proceso de deterioro y decadencia del edificio".

Una vez más, la asociación Betilo "vuelve a exigir al equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María una explicación clara y detallada tras el último incidente ocurrido en el Hospital San Juan de Dios, y ya de paso, que asuma el compromiso efectivo para que, “de cualquier forma, la reparación y la rehabilitación del edificio se acometa con la máxima celeridad".