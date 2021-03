El PSOE denuncia la falta de personal para el correcto funcionamiento del servicio de grúa

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Ángel Mª González, afirma que “las polémicas en la Jefatura de Policía Local, lejos de solucionarse, están yendo a más. Mientras la responsable del área, la concejala popular Marina Peris, sigue con el desmantelamiento del servicio de grúa, el alcalde Germán Beardo no asume responsabilidad alguna”.

El PSOE ha tenido conocimiento de la existencia de una orden en la Policía Local por la que se invierte el protocolo de actuación para el servicio de grúa, estableciéndose ahora que primero acude la Policía Local y después la grúa. Hasta ahora, en los casos necesarios se personaba primero la grúa y después si era necesario llamaba a Policía Local, con lo que se evitaban demoras y perjuicios para los usuarios.

Para el portavoz socialista “este cambio de criterio es un hecho insólito, que se suma a lo ocurrido este verano cuando El Puerto se quedó sin servicio de retirada de vehículos y sin la prestación de las vallas por parte del concesionario”. Asimismo, en la citada orden se introduce como medida preventiva, a falta de vallas, la compra de cinta balizadora para que, en caso necesario, los agentes de Policía Local dejen la zona balizada hasta que el gruista llegue.

Para el PSOE "lo más grave es la falta de personal suficiente, que ha motivado que el gruista pase a hacer guardias desde su casa y, en el caso de existir algún percance, tenga que acudir desde su domicilio o el lugar en el que se encuentre, con la demora que ello supone y el enorme perjuicio a la seguridad ciudadana, estableciéndose un tiempo que va desde los 30 hasta los 40 minutos, y mientras el usuario tendrá que estar esperando", denuncian.

Frente a esto, al PSOE le sorprende que "cuestionada sobre las actas de inspección del servicio, la concejala Marina Peris haya respondido por escrito que no existen actas, por lo que tenemos que deducir que el servicio no está siendo inspeccionado”, señala González, quien añade que “Beardo sigue sin dar las soluciones que prometía, muy al contrario, no asume responsabilidad alguna en la gestión y permite que su concejala de Seguridad se ponga de lado en todos aquellos asuntos de su competencia, dando como resultado el auténtico caos y desbarajuste en el que está sumido el cuerpo de la Policía Local, con grandes profesionales en su plantilla a los que no se les permite realizar su trabajo en las condiciones que debieran”.