El PSOE llevará al próximo Pleno las deficiencias de los autobuses urbanos en El Puerto

El PSOE de El Puerto se ha hecho eco del "malestar de los portuenses por el estado en el que se encuentran los autobuses urbanos". Como ha denunciado el portavoz y secretario general socialista, Ángel González "los vehículos están viejos y estropeados, los aires acondicionados no funcionan, las rampas de acceso tampoco, y son múltiples las quejas ciudadanas por esta situación".

Por este motivo, el Grupo Socialista llevará este tema al pleno ordinario del próximo 14 de junio, instando a Germán Beardo a que licite, de manera urgente, el servicio, así como que "el nuevo pliego recoja las demandas de los usuarios". Además, en la moción también solicitan que se informe del estado actual de la flota de autobuses y que, a la mayor brevedad y de manera prioritaria, se arreglen los aires acondicionados de todos los autobuses.

Como ha señalado González "esta situación, que viene provocada por la incapacidad de Beardo y su gobierno para gestionar la ciudad, la pagan los trabajadores y los usuarios, que ya están hartos de incomodidades y de tener un servicio tan precario, muy lejos de lo que se espera de una Gran Ciudad".

De hecho, el clamor ciudadano es tal, que muchas personas están manifestando su malestar en el registro municipal o en sus redes sociales, personas que, como subraya González, “tienen nombre y apellidos, a las que conocemos y no son 'perfiles falsos’”.

Como muestra, el PSOE reproduce el siguiente mensaje de una usuaria: “Me parece patético y de vergüenza cómo están los autobuses urbanos en El Puerto de Santa María. Casi ninguno tiene aire, y me monto todos los días un calor horrible. Ayer a mi niño chico tenía fatiga, hoy mi hija mareos. Es de vergüenza porque ahí se montan personas no animales, y no se puede estar dentro del calor tan malo que hace. Llamo a la oficina y dicen que van a pasar el parte, pero aquí se tiran los unos a los otros la pelota. Ya es hora de que pongan autobuses nuevos que da vergüenza cómo están: cuando no es la puerta averiada, es el timbre, otras veces es la rampa de acceso y salida, y ahora es el aire”.

Y de todo ello, añaden los socialistas, "los únicos responsables son el equipo de Gobierno liderado por Germán Beardo y su concejal delegado Millán Alegre, que lleva años con un contrato caducado y no es capaz de gestionar una nueva licitación. De hecho, como señala el portavoz, "en ningún momento culpamos a la empresa, a la que agradecemos que siga prestando el servicio a pesar de estar en precario".