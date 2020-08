Manuel Morera: "Cada vez que nos subimos al escenario es una bocanada de ánimo y de aire fresco"

El espacio de ocio Soko Puerto de Santa María apura su oferta estival y para este viernes, 28 de agosto, tiene programado el espectáculo 'Me reí león', de Manuel Morera y Carlos Mení, un "musimal" como lo definen sus autores que ya estuvo en El Puerto la pasada temporada, llenando el teatro municipal Pedro Muñoz Seca, y que ha cosechado un gran éxito en todas sus representaciones hasta la fecha.

Uno de sus responsables, Manuel Morera, explica que "un musimal es un musical pero con gente que no canta. Es un musical en el que hay tres temas originales, que interpretamos nosotros dos y que yo creo que le dan aire fresco a la obra".

'Me reí león' es una parodia de El Rey León, "pero con una trama totalmente desvirtuada, en tono de humor. Aunque hay un paralelismo y el contexto es el mismo, al final el argumento es distinto", explica Morera, quien reconoce que dar vida a varios personajes en la misma función es un poco de locos. "Estamos ya acostumbrados, pero somos dos personas y hacer nosotros un musical entero es complicado. Agradecemos mucho la labor de la gente de producción porque se ha conseguido que los cambios sean dinámicos, estamos muy contentos con el resultado", afirma.

A este proyecto, al que le ha pillado de por medio el confinamiento, le queda aún mucho recorrido. "Hemos tenido muchos aplazamientos y una de las espinitas es Cádiz, donde teníamos tres funciones completamente vendidas en el Gran Teatro Falla y por culpa del maldito virus no se pudieron hacer en la fecha prevista. Tenemos además muchas funciones pendientes y sitios en los que repetiremos, como Madrid, Alicante y otros muchos lugares de la geografía española, en los que estamos a expensas de lo que permita la nueva normalidad. La obra está teniendo mucho éxito y despierta el interés de muchas localidades", destaca Morera.

En cuanto a las diferencias de este proyecto con un cuarteto de Carnaval, el autor explica que "nosotros siempre hemos hecho un tipo de humor blanco, para toda la familia. Evidentemente el Carnaval tiene unos códigos diferentes al teatro, con recursos diferentes… Pero yo siento que la gente sale encantada de la obra, porque se ve nuestro humor pero dando unos pasos más adelante, con una producción profesional alrededor".

Para esta pareja de creadores hacer humor es "una pasión, nos encanta interactuar con el público, improvisar sentir ese feedback constante con la gente. Si lo que recibes son sonrisas y carcajadas, eso llena muchísimo y si lo extrapolamos a los tiempos que vivimos, con tantas malas noticias, cada vez que nos subimos al escenario es una bocanada de ánimo y de aire fresco. La sensación es muy bonita. Es muy gratificante", afirma Manolo Morera.

En cuanto a sus planes de futuro para el Carnaval, el conocido autor lamenta la incertidumbre que vive la fiesta. "No sabemos hacia donde derivará todo, qué se podrá hacer. Yo soy optimista, creo que pronto volveremos a la normalidad que conocíamos, pero es complicado. Además el Carnaval no se entiende sólo en su fecha, sino que para las agrupaciones empieza mucho antes, tendrían que empezar ya los ensayos y ahora mismo es todo muy incierto. A nosotros, por suerte ha sido el trabajo el que no nos ha permitido salir en Carnaval el último año, pero siempre vamos a ser carnavaleros. También estamos con un programa de humor en Canal Sur y es complicado compaginarlo todo. Nosotros le estamos muy agradecidos al Carnaval y precisamente por el respeto que le tenemos al público, no queremos ir al Falla con cualquier cosa. Seguimos creando humor pero volver al concurso con medias tintas me parecería una falta de respeto, al concurso y al público. Sabemos que las puertas siempre estarán abiertas", señala.

La representación de Me reí león en el Soko será este viernes a las 21:00 horas.