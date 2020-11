Manuel Almisas completa en El Puerto su trilogía sobre mujeres librepensadoras

El historiador, profesor y médico Manuel almisas Albéndiz, ha completado su investigación sobre mujeres librepensadoras gaditanas y andaluzas. El investigador completa con ello un ciclo que comenzó con su estudio sobre María Luisa Rendón Martell, sindicalista, feminista y militante comunista que estuvo casada con el médico Daniel Ortega, Hijo Adoptivo de El Puerto, represaliado por el franquismo después de la Guerra Civil.

Las librepensadoras cuyas biografías saca ahora saca a la luz Manuel Almisas pertenecen no obstante a una generación anterior, y se pueden considerar precursoras de las corrientes feministas y sufragistas que afloraron durante la Segunda República. La trilogía está compuesta por tres volúmenes, que se han venido editando de manera progresiva: Dolores Zea y otras mujeres. En los márgenes del librepensamiento; María Marín Labrador. Librepensadora y primera periodista de Cádiz; y ¡Paso a la mujer! Biografía de Amalia Cardia, publicados por la editorial Soroeste, que ya se han presentado en Rota, localidad natal de su autor, y que en las próximas semanas se darán a conocer en otros lugares de la provincia.

Almisas se licenció en Medicina en la Universidad de Cádiz y ha sido profesor de secundaria durante 28 años en el instituto Cortadura de la capital. Su familia ha estado muy vinculada a El Puerto, ciudad en la que reside y que es objeto de sus investigaciones, algunas publicadas en la web Gente del Puerto. Fueron precisamente esas investigaciones las que le hicieron toparse con las librepensadoras gaditanas.

"He visitado casi todos los archivos y las hemerotecas; son muchas horas, ligando unos aspectos con otros. Cuando investigaba sobre Daniel Ortega descubrí a una mujer, a una comunista de La Línea, Anita Carrillo, que era una capitana republicana, y publiqué el libro entre los de las librepensadoras". En realidad, con su trabajo, Manuel Almisas recupera la memoria de personalidades olvidadas o silenciadas por la historia oficial. "Escribo para las familias", explica, "porque muchas veces no saben lo que fueron sus antepasados; es también una labor social de investigar y dar a conocer a estas figuras, y eso te da mucha alegría. Durante todo el franquismo no se habló nada y los nietos y biznietos no conocieron la historia de sus familiares. Las hijas de María Luisa Rendón cuando vieron la foto más famosa de ella, no se creían que era su madre. Hubo un silencio atroz".

El hallazgo de las librepensadoras fue también casual: "Las descubrí a través de la biografía de Amalia Carvia, y me metí en el mundo de la primera ola de feministas andaluzas. Recuperando a estas mujeres me he dado cuenta que a finales del siglo XIX ya había un grupo de mujeres y organizaciones en todo el Estado, que fueron precursoras del feminismo y sufragistas (partidarias del voto femenino). Todas las que he investigado son andaluzas: malagueñas, gaditanas, mujeres muy humildes, no eran grandes damas, y murieron pobres. Algunas fueron periodistas y escribían con seudónimos, aunque usan sus nombres propios para las crónicas femeninas".

La influencia de sus ideas no procede de las sufragistas inglesas, sino de los países latinoamericanos: "Ana Carvia tiene mucho contacto con Latinoamérica, vienen del movimiento sufragista, que aparece después de la Primera Guerra Mundial. Son pioneras; ella y su hermana Amalia Cardia son las que piden el voto integral, dos gaditanas lideraron ese movimiento feminista tan conocido y Clara Campoamor, que defiende el voto femenino, bebe de una tradición influida por ellas, que son las dos más importantes".

En la actualidad, y como fruto de estas investigaciones, Manuel Almisas está trabajando en una exposición para dar a conocer a las librepensadoras gaditanas: "Son 10 paneles para exponer en toda Andalucía y me gustaría que se exponga en toda la provincia. Son unas mujeres pioneras del feminismo, republicanas y sufragistas, que se tienen que conocer. Son pioneras a las que no conoce nadie. Algunas son novelistas, y fueron longevas. Es la generación de librepensadoras del 98".