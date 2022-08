La Gaviota reclama medidas para evitar el descontrol de las terrazas y patines en las calles de El Puerto

La asociación La Gaviota considera que le implantación de patines y bicicletas eléctricas y la desmesurada instalación de terrazas en las aceras portuenses está dificultando la movilidad de las personas con discapacidad, especialmente usuarios de sillas de ruedas y personas ciegas.

Las terrazas invaden las aceras reduciendo los itinerarios peatonales accesibles a menos de 1,80 metros libres de obstáculos, como indica la normativa, e invadiendo la línea de fachada que es la referencia de las personas ciegas a la hora de circular por la ciudad.

Las personas con discapacidad no están en contra de las terrazas, pues también son usuarias de ellas, pero requieren que se controle su autorización e instalación y se inspeccione que cumplen con la normativa. Se dan situaciones tan caóticas como colocar una mesa y taburetes justo en un el vado de un paso de peatones, o terrazas que disponen de una tarima a diferente cota del acerado. Las terrazas no están debidamente perimetradas para que una persona ciega las pueda detectar y bordear, y muchos locales colocan más mesas de las autorizadas.

La entidad ha mantenido recientemente una reunión con el concejal de Patrimonio, Millán Alegre, para mostrar estas quejas. Desde la asociación no se ve una postura proactiva por parte municipal para solucionar estos graves problemas ya que la Concejalía se limita a indicar que aprueban la concesión de ocupación del espacio público previo informe del servicio de Infraestructuras y que no tiene capacidad de inspección por falta de personal, por lo que indican que ante cualquier incidencia se denuncie ante la Policía Local.

"El departamento de Infraestructuras considera que no se puede hacer un control adecuado mientras no exista una ordenanza municipal de terrazas, que debería liderar la concejalía de Patrimonio. La Policía Local, escasa de recursos, anda a otros cometidos. En fin, unos por otros la casa sin barrer y se establece una suerte de patente de corso por la que los concesionarios de terrazas hacen lo que quieren en las calles. A pesar de la evidencia, solo hay que pasear por las calles, el edil del ramo manifiesta que solo plantearían actuar en el caso de denuncias reiteradas", señalan. Por otro lado, indican que se han celebrado algunas reuniones previas al desarrollo de una ordenanza municipal, pero que en ningún caso creen que pueda estar en vigor antes de la celebración de las elecciones municipales.

En relación a los patines la situación de caos es similar. Recientemente ante una denuncia por aparcar patinetes en un aparcamiento reservado a personas con movilidad reducida la Policía Local se personó a requerimiento de un usuario y le indicó que no podía multar a los infractores porque los vehículos no tenían matrícula, lo que genera una situación de gran indefensión de las personas con discapacidad. A este respecto el concejal manifestó que en septiembre espera que se disponga de una red de estacionamientos fijos para que los patinetes no estén tirados por cualquier parte y que pretende que exista una ordenanza al respecto para final de año.

Desde La Gaviota se requiere una mayor coordinación municipal para resolver ambos asuntos, que están menoscabando el derecho de los ciudadanos a que se cumpla la normativa vigente en materia de accesibilidad en las calles. También desde La Gaviota se requirió que se haga una campaña de inspección y concienciación a los concesionarios de terrazas para que cumplan con la normativa, "pues no olvidemos que el Ayuntamiento les cede el privilegio de ocupar un espacio que es de todos para generar negocio y lo mínimo que deben hacer es cumplir con la ley", insisten.